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小米15手機系列將首發搭載 澎湃OS 2.0作業系統

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米15將搭載澎湃OS 2.0作業系統。（取自太平洋科技網）
小米15將搭載澎湃OS 2.0作業系統。（取自太平洋科技網）

小米最新手機作業系統澎湃OS 2.0將由即將推出的小米15手機系列首發搭載，小米澎湃OS推崇「以人為中心，打造人車家全生態作業系統」，小米集團總裁兼小米品牌總經理盧偉冰22日在小米雙11啟動會上表示，小米澎湃OS這一次，肯定行！

據了解，小米澎湃OS設計之初，小米董事長雷軍提出5個目標：確保單個設備的使用體驗；各個設備連接起來要更好用；一定要有AI賦能；要做全域的安全隱私；要堅持做開放生態。旨在取代各種設備的作業系統，消滅不同系統及協定之間的生態連接隔閡。小米澎湃OS最初在小米 14系列手機上搭載，後續覆蓋到手機、汽車、電視、平板、手錶、音箱、攝像機等品類。

備受期待的小米15手機系列尚未發表，就已頻頻登上熱搜，由此可見其強大的影響力。累積的強大影響力源自小米 13，小米 14系列，這兩代產品在廣大消費者中備受好評。兩代均為強大的全能產品，最為亮眼的是小米與徠卡的影像合作，直接讓小米手機的拍照上升了一個檔次。小米 15系列作為小米 13，小米 14系列的接任者，標準版將堅持走小直屏旗艦賽道，帶來更全能的小屏旗艦；小米 15的Pro版本螢幕將採用全等深微曲屏設計，尺寸對比標準版更大。

高通在驍龍峰會上宣布，小米 15系列將全球首發高通驍龍 8至尊版晶片。高通公司在新聞活動中還表示，通過和小米公司的合作，針對澎湃系統進行特別優化，同等情況下功耗更低，溫度更低。盧偉冰表示，新旗艦平台再配合全新澎湃OS全面優化，小米 15 系列在性能上將實現跨越式提升。

小米 15系列現已開啟預售活動，將在本月登場。

作業系統 小米 手機

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