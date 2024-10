庫克時隔半年重回大陸 現身北京Apple王府井零售店

蘋果CEO庫克近日再度現身大陸北京,22日下午又到北京Apple王府井零售店,與現場的顧客和店裡的蘋果工作人員互動和合照。他並在個人微博發文:「王府井零售店與我們的顧客和團隊見面! Stopped by Apple Wangfujing to spend time with our customers and team there!」

快科技報導,外界猜測,庫克此行是為推進蘋果在陸業務,特別是讓「蘋果AI」(Apple Intelligence)落地大陸。

根據蘋果官方消息,「蘋果AI」(Apple Intelligence)中文版將於2025年推出,支持iPhone 16系列和iPhone 15 Pro系列。

庫克21日晚間在微博發文,分享與陳漫在北京胡同溜達拍照的影片,他表示:「很高興再次回到北京,我很欣賞她如何使用iPhone 16 Pro Max捕捉京城之美。」

22日,庫克又更新動態,上午來到北京順義一家有機農場,考察蘋果產品在農業科研領域的應用情況。

庫克近年來多次訪華,今年3月20日,庫克開啟2024年首次大陸行,到上海與演員鄭凱在外灘漫步,並品嘗傳統上海早餐湯包,隔天,庫克為蘋果上海靜安Apple Store零售店揭幕。

3月23日,庫克現身北京三里屯蘋果零售店,然而庫克此次訪華並非僅僅是一次簡單的旅行。

商務部官網顯示,3月22日,商務部部長王文濤會見了庫克,雙方就蘋果公司在華發展、中美經貿關係等議題進行了交流。