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庫克時隔半年重回大陸 現身北京Apple王府井零售店
蘋果CEO庫克近日再度現身大陸北京，22日下午又到北京Apple王府井零售店，與現場的顧客和店裡的蘋果工作人員互動和合照。他並在個人微博發文：「王府井零售店與我們的顧客和團隊見面！ Stopped by Apple Wangfujing to spend time with our customers and team there!」
快科技報導，外界猜測，庫克此行是為推進蘋果在陸業務，特別是讓「蘋果AI」（Apple Intelligence）落地大陸。
根據蘋果官方消息，「蘋果AI」（Apple Intelligence）中文版將於2025年推出，支持iPhone 16系列和iPhone 15 Pro系列。
庫克21日晚間在微博發文，分享與陳漫在北京胡同溜達拍照的影片，他表示：「很高興再次回到北京，我很欣賞她如何使用iPhone 16 Pro Max捕捉京城之美。」
22日，庫克又更新動態，上午來到北京順義一家有機農場，考察蘋果產品在農業科研領域的應用情況。
庫克近年來多次訪華，今年3月20日，庫克開啟2024年首次大陸行，到上海與演員鄭凱在外灘漫步，並品嘗傳統上海早餐湯包，隔天，庫克為蘋果上海靜安Apple Store零售店揭幕。
3月23日，庫克現身北京三里屯蘋果零售店，然而庫克此次訪華並非僅僅是一次簡單的旅行。
商務部官網顯示，3月22日，商務部部長王文濤會見了庫克，雙方就蘋果公司在華發展、中美經貿關係等議題進行了交流。
庫克表示，大陸人才資源豐富、創新活力強，是蘋果公司的重要市場和關鍵供應鏈夥伴。蘋果公司將繼續致力於在華長期發展，持續加大對大陸供應鏈、研發和銷售的投入。
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