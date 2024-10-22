擺脫依賴！華為發表純血鴻蒙作業系統5.0 系統底座全部自研

華為22日晚間發表純血鴻蒙作業系統Harmony OS 5.0，強調系統底座全部自研，這是大陸首個國產行動作業系統，也是繼蘋果iOS和安卓系統後，全球第三大行動作業系統。

央視報導，華為此前已經發表過的鴻蒙作業系統，由於系統底座仍使用部分AOSP開放源代碼，而不得不相容部分安卓應用軟體。而此次發表的原生鴻蒙，實現了系統底座的全部自研，系統的流暢度、性能、安全特性等提升顯著，也實現大陸國產作業系統的自主可控。

華為終端BG董事長董事長余承東介紹，此次發表的原生鴻蒙在續航時間、安全和隱私保護等方面均屬於行業前列，當前，每天上架的應用軟體，幾乎每天迭代更新一次。

據瞭解，目前已經有超過1.5萬個鴻蒙原生應用和服務上架，覆蓋18個行業，通用辦公應用覆蓋全國3,800萬家企業。原生鴻蒙降低接入新系統的難度和成本，流暢度提升30%，很多應用App一天一個版本迭代更新。

同時，原生鴻蒙實現手機、平板、汽車座艙等多設備、多場景的互聯互通。目前，支援鴻蒙系統的設備數量已超過10億個，註冊開發者675萬人。同時，華為已經和全國超過300所高校展開合作，進一步加快技術研發和迭代速度。

專家介紹，作業系統的搭建，都需要基於一套技術內核。過去的作業系統，基本上都是由Unix和Linux兩大內核研發而來，包括蘋果iOS和安卓系統，如果再基於這兩個內核進行研發，技術底座就不具備自主性。而這次的原生鴻蒙，讓大陸第一次擺脫了內核的依賴，創造了一個「鴻蒙內核」。

中國科學院資訊工程研究所研究員徐震說，有了自主性，就可以去有效地解決安全性。因為底下的東西如果不是你自己的，你說我要做個防護，人家不同意你是幹不了的。有了自己的一個基礎平台，在上面就可以設計很好的架構，可以把用戶資料保護得非常好，網路連接保護得非常好。

另外一個作業系統國產化的難點，在於用戶。如果所有的軟體發展者，都只在原有的安卓、蘋果iOS系統上進行研發迭代，即便技術研發實現突破，仍然無法形成中國自主可控的行動作業系統。所以，此次國產作業系統的發表，背後是中國相關產業的全面發展。