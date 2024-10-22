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陸雙11提早開跑 天貓消費者不到2小時已收到首批包裹
2024年天貓雙11在21日晚上8點現貨開賣，阿里巴巴旗下的物流品牌菜鳥驛站，在北京、上海、廣州、杭州等城市開啟 「預售極速達夜派」服務，批量大促包裹實現小時級送達，有消費者在付完尾款不久，就收到自己今年雙11的第一個包裹。
今年各家電商都提早啟動雙11活動，天貓在9月25日宣布，於10月14日開啟「雙11」第一波預售，10月21日正式現貨開賣。正式啟動時間較2023年提早三天。
廣州日報報導，物流速度之所以這麼快，原因在於供應鏈的協同和數位化保障。在消費者支付尾款前，菜鳥供應鏈就已經基於大數據，提前對熱賣商品進行組套包裝發貨，將包裹提前往下送到距離消費者最近的快遞分撥或末端站點，消費者付完尾款即配送，大促包裹實現大規模提速。
在北京、上海、廣州、杭州等城市，消費者在晚上8點付完預售商品尾款後，菜鳥速遞快遞員立即處理送到站點的包裹，在獲得消費者允許後，於晚上10點之前完成派送。
相關負責人表示，今年天貓雙11，包括寶潔、聯合利華、百雀羚、全棉時代等美妝和母嬰行業等頭部品牌，都接入菜鳥預售極速達服務。在預售極速達夜派服務覆蓋的核心城市之外，大陸全國300多個城市也將通過預售極速達實現大範圍物流提速。22日一早，這些城市的消費者也將收到自己的雙11包裹。
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