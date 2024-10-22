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比亞迪與《黑神話：悟空》達成全球戰略合作 數位掃描助力古蹟保存

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸電動車領導品牌比亞迪與大陸3A大作《黑神話：悟空》在20日達成全球戰略合作。（圖／取自比亞迪官網）
大陸電動車領導品牌比亞迪與大陸3A大作《黑神話：悟空》在20日達成全球戰略合作。（圖／取自比亞迪官網）

大陸電動車領導品牌比亞迪與大陸3A大作《黑神話：悟空》在20日達成全球戰略合作，成為其唯一合作的汽車品牌。作為戰略合作的一部分，比亞迪與《黑神話：悟空》的出品方遊戲科學就「守護中國古蹟及國寶」達成合作，雙方攜手將古蹟掃描為數位資產，為未來的修復工作提供科學依據。

據比亞迪官網發布新聞稿，2024年，雙方將先從遊戲取景最多的山西出發，聯合地方博物館對國寶進行數位掃描。未來，雙方將公布其他省份的掃描計劃，助力古蹟資產保護。

新聞稿並強調比亞迪和《黑神話：悟空》在宣揚文化上的努力，《黑神話：悟空》為增強遊戲實感，耗時四年實景掃描大陸上百座名勝古蹟；比亞迪則是唯一使用「夏秦漢唐宋元」等朝代名稱作為產品名稱的車企，以甲骨文為靈感設計高端品牌仰望的車標，還發起「龍舟入奧」「國寶守護計劃」，積極投入文化傳承。

比亞迪和《黑神話：悟空》也在各自領域取得好成績。比亞迪新能源汽車遍及全球95個國家及地區，是大陸新能源車銷量冠軍；《黑神話：悟空》則是在今年8月的首發當天，1小時內突破百萬銷量大關，上線3日全球銷量超過1,000萬，全平台同時在線超300萬，躋身全球頭部單機大作行列。

此外，根據快科技，比亞迪騰勢銷售事業部總經理趙長江在21日公布，比亞迪全資子公司騰勢的車款Z9GT，成功運行《黑神話：悟空》的畫面。畫面顯示，使用手柄操控車機螢幕上的《黑神話：悟空》，遊戲運行非常流暢，無論是角色動作還是場景切換，都毫無卡頓之感。

比亞迪

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