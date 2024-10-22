兩岸交流能幫助台灣電影資金？ 魏德聖點頭：至少認同度上比較有機會

知名導演魏德聖近期接受陸媒訪談表示，兩岸交流能給台灣電影的資金問題帶來一定幫助，「至少在認同度上比較有機會」。

魏德聖電影816《BIG》19日在大陸上映，界面新聞日前刊出對於導演魏德聖的訪談，內容從分享816表達的訊息與創作歷程，到對電影創作的看法，最後也提及了兩岸交流。

魏德聖也再度表示台灣電影在華語電影界邊緣的問題，他說，「最重要的原因是強勢媒體進入，比如說Netflix。」他指出，這些平台進來以後由其選片，早年還有投資，現在已經不投資了，只買賣電影。久而久之會演變成為了拍它要的內容而放棄自己的思考，去做所謂的好萊塢式的電影或者是劇，而不是我們真的想做的東西。所以越來越邊緣化，慢慢會失去自己的創作的空間。

當界面新聞提問，「焦雄屏說，台灣的人文關懷如果和大陸的製作和市場結合，可能會帶來一些新的電影。兩岸交流能給台灣電影的資金問題帶來一定幫助嗎？」的問題時，魏德聖回應說，「當然有，至少在認同度上比較有機會。能不能多一點交流，各自在人文上都有不同層次的展現，如果能做到，當然是雙贏。」

對於問及魏德聖近期印象深刻的華語片，魏德聖提出大陸片《人生大事》，他說，「我好感動。我好喜歡那個小孩子跟那個演員，都很棒，而且那個故事也蠻浪漫的。一個很嚴肅，照理來講大家認為是很不入流的工作，會把它做得那麼浪漫。這樣我覺得還蠻感動的。」

事實上，魏德聖2016年就曾公開表示，若中國大陸方面找他拍片他不排斥，但「我需要是人家投資我的電影，而不是人家投資我去拍他的電影」。

而魏德聖電影也多次在陸上映，包括2008年的《海角七號》，到2021年《賽德克‧巴萊》等。大陸影迷對魏德聖並不陌生。