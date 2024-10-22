股東之爭 北京鼎泰豐駁有「戲劇性轉折」：惡性設局

北京恆泰豐餐飲有限公司（北京鼎泰豐）日前宣布，將在10月底全數關閉大陸華北14家門市營業，但其唯一股東巨人公司昨宣布，今將召開臨時股東會，發布繼續營業的「戲劇性轉折」。不過，北京恆泰豐及現任董事長韓家宸今天均發表聲明，反駁有所謂的「戲劇性轉折」，表示公司清算申請已獲法院受理，指巨人公司前董事李韻珊及孫鐵漢前後行為矛盾，惡性設局坑殺恆泰豐多年經營成果。

台灣知名餐飲品牌「鼎泰豐」透過授權合作，進軍大陸市場超過20年，其中，2004年成立的北京恆泰豐餐飲有限公司（北京鼎泰豐），主要經營大陸華北地區和廈門的門市，但8月底宣布，因營業執照20年期限到期，董事會未對公司營業執照續展達成一致意見，將於10月底前，陸續關閉所屬14家門市。

惟時隔一周後，北京恆泰豐唯一股東北京巨人公司昨發布訊息指，將於今天召開股東臨時會，全面改派恆泰豐原有董監事，新的董事會決議解任恆泰豐董事長韓家宸職務，並向北京主管單位申請營業執照延期。

對此，北京恆泰豐公司22日一早發表聲明表示，本公司21日「突然收到」公司登記股東BVI北京巨人公司聲稱，將於今天召開股東臨時會議。

聲明稱，巨人公司近年被孫鐵漢實際控制，其唯一董事先後為李韻珊（孫鐵漢配偶）及孫鐵漢，兩人一直拒絕召開北京巨人公司股東會，阻撓北京恆泰豐申請延續營業執照，才導致公司到其無法繼續經營，只能解散，目前已由法律受理中。

聲明強調，品牌授權方台灣鼎泰豐亦於8月26日公開宣布，終止品牌授權，北京恆泰豐也發布公開閉店通知，如今北京巨人公司聲稱「戲劇性轉折」並繼續營業，不只欺騙公眾、自陷矛盾，還罔顧數千員工權益及社會經濟與公共秩序和利益。

北京恆泰豐強調，公司面臨清算，是由於李、孫夫婦反對續展營業執照所致，如今對於李、孫夫婦聲稱本公司應繼續營業並改派董事，公司難以認同，懇請各界不要再受所謂「戲劇性轉折」誤導。

在經過一晚後，昨天並未多談的韓家宸，今天也就北京恆泰豐相關經營爭議發布聲明。他說，本人從事餐飲業多年，早年與鼎泰豐創辦人楊紀華先生相識，計畫合資成立公司在大陸華北地區展開業務，時任合資方孫鐵漢先生也希望參與，經過斡旋，三方合資成立BVI北京巨人公司，並設立全資子公司北京恆泰豐。

韓家宸說，巨人公司唯一董事原由他擔任，後基於對孫鐵漢的信任，應其要求由其配偶李韻珊女士擔任該職，但孫、李二人行為不端，隱瞞公司財報，對召開股東會要求置之不理。「針對上述違法行為，本人已委託律師向有關司法部門提起刑事訴訟」。

韓家宸表示，北京恆泰豐20年營業期限於8月到期，屆滿前積極爭取續展，惟關鍵的董事會議上，唯一明確反對續展的即為代表巨人公司的前任董事李韻珊，巨人公司更向北京法院起訴，確認恆泰豐未通過續展決議，強迫公司停止營業。因此，北京恆泰豐已依法申請北京法院強制清算，並獲法院受理。

在此之下，對於昨晚得知北京巨人公司有關「戲劇性轉折」的預告，韓家宸聲明指出，他對此不以為然，認為並非戲劇化轉折，而是預謀性的惡意設局，坑殺恆泰豐在大陸華北店鋪、上下游合作方及近千名員工。韓家宸聲明同時呼籲，鼎泰豐公司作為品牌方，放任惡性股東摧毀大陸華北地區品牌營運，著實令人痛心。