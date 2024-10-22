北京鼎泰豐 股東之爭升溫

北京鼎泰豐日前宣布，將在十月底前結束華北十四家門市（含廈門一家）的經營，但情況恐出現戲劇性轉變，負責營運的北京恆泰豐打算申請營業執照延期，並解任董事長、大成集團副總裁韓家宸職務，股東之爭浮上檯面。

北京恆泰豐表示，將於今日舉行股東臨時會，全面改選董監事，新的董事會將解任韓家宸的董事長職務，並向北京主管單位申請營業執照延期，華北十四家鼎泰豐是否繼續營業，會後將舉行記者會對外說明。

對於經營上的轉折，韓家宸表示，得知將遭解任的消息相當突然，但主要是因為股東之間有不同的意見，只是細節為何則不願多談。

據了解，北京鼎泰豐是二○○五年由韓家宸透過個人關係取得台灣鼎泰豐廿年的授權，台灣鼎泰豐董事長楊紀華、韓家宸持有恆泰豐股權，但恆泰豐則表示，恆泰豐為北京巨人百分之一百持有子公司。先前傳出鼎泰豐華北十四家店將結束營業時，大成就曾表示，對北京恆泰豐沒有主導權，不方便回應，似乎也透露出大股東間有嫌隙。

受到疫情影響，大陸餐飲業跌落谷底，近三年經營較為辛苦。據了解，有不負責經營的董事，在近三年的虧損後突然對經營有不同的意見，股東之間歧見擺不平，才決定在十月底結束華北十四家店的營運。

但鼎泰豐授權時間已到，即便恆泰豐向北京主管機關提出延長營業執照申請，能否取得鼎泰豐的繼續授權才是關鍵。

據了解，台灣鼎泰豐先前態度則偏向結束華北餐廳，先前也已發出聲明，但對於此次的股東之爭會站在哪邊？又會否持續授權？台灣鼎泰豐至截稿為止都未表態。

有餐飲業人士分析，鼎泰豐在大陸已經二十年時間，關鍵的技術應該已經被學得差不多，如果新的董事會沒有取得授權，要換個名字賣一樣的東西也不是困難的事情，屆時可能鼎泰豐在大陸都會鬧雙包。

台灣鼎泰豐日前指出，在北京、天津、青島、廈門、西安等分店，由北京恆泰豐餐飲有限公司經營，但因北京恆泰豐餐飲有限公司營業執照期限屆滿不再展延，故鼎泰豐提前終止品牌授權。

上述城市共十四家分店，將陸續於二○二四年十月卅一日前結束營業。鼎泰豐總部已責請當地經營管理團隊，即日起妥善處理員工、顧客及供應商權益。

鼎泰豐表示，至於大陸上海、蘇州、無錫、南京、嘉興、杭州、寧波、廣州、深圳等其他城市十八家分店，經營管理不受影響，維持正常營運。