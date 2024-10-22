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穩經濟 陸降貸款利率 今年最大降幅

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
人行昨天宣布將一年期、五年期以上貸款市場報價利率（LPR）均下調廿五個基點，有望減輕購房者的房貸壓力。 （中新社）
人行昨天宣布將一年期、五年期以上貸款市場報價利率（LPR）均下調廿五個基點，有望減輕購房者的房貸壓力。 （中新社）

中國人民銀行（大陸央行）昨天宣布，將一年期、五年期以上貸款市場報價利率（LPR）均下調廿五個基點，這是今年第三次調降，也是幅度最大的一次。

大陸自九月底開始，陸續推出刺激經濟措施，人行昨天授權大陸全國銀行間同業拆借中心公布，十月最新一年期LPR為百分之三點一，五年期以上為百分之三點六，均較上月下降廿五個基點。今年以來，一年期和五年期以上LPR已分別累計下調卅五和六十個基點。

一年期LPR通常是銀行為企業和個人提供流動性貸款的參考基準，如消費貸款等；五年期以上LPR則是中長期貸款的參考基準，如企業中長期貸款、個人住房抵押貸款等。隨著LPR下調，與LPR密切相關的各項貸款利率也將隨之調整，如企業融資、房貸、車貸、消費貸款等利率都將下降，進而降低企業的融資成本，減輕個人的還款壓力。

大陸招聯金融首席研究員董希淼表示，LPR下降後，將推動企業和個人的貸款利率進一步下降，有助於降低經營主體融資成本，激發有效融資需求。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟說，此次降息廿五個基點，考慮到多重因素，一是當前外部環境更複雜嚴峻，經濟回升好轉基礎仍需鞏固，二是可配合新發放房貸利率和既有房貸利率調整等工作，促進房地產市場站穩回升。

隨著此次五年期以上LPR同步下調，上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，這將繼續降低大陸購屋者的成本和每月還款壓力。

證券時報指出，以房貸本金人民幣一百萬元、期限卅年的抵押貸款為例，若選擇每月等額本息方式，此次五年期以上LPR下調廿五個基點，每月還款可減少約一四二元，利息總額累計可減少逾五萬元。

同時，由於五年期以上LPR累計下降六十個基點，今年大陸房貸利率降幅可望超過一個百分點。

展望未來，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，十一、十二月LPR報價下降的可能性較小。一方面是九月政策利率降幅較大，第四季將進入政策效果觀察期，這意味著LPR報價的定價基礎會保持穩定。

中國人民銀行 房地產

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