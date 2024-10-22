交易熱絡 港擬推黃金交易中心

香港新一份施政報告提出構建國際黃金交易中心、推動建設大宗商品交易生態圈。特區政府財政司司長陳茂波20日發表網誌稱，香港在世界黃金進出口量位列前茅，過去十年金銀業貿易場的九九金成交額穩步上升，複合年增長率超過18%，今年首季較去年同期更增長約20%。

中通社報導，因應環球市場的發展，香港實金交易有很大的增長空間。陳茂波引述有業內人士估計，現時日均約1億美元的交易量，有潛力倍增。

陳茂波表示，政府計畫先在香港增加黃金倉儲設施，並加速擴大貿易、保險、物流等相關配套業務。接著擴充抵押、借用、對沖等相關衍生交易，逐步搭建完整的生態圈。

財經事務及庫務局將在年內成立包括業內人士的工作小組，就優化市場交易機制擬定方案。在黃金倉儲和交易的基建鞏固後，可進一步探索加大跟內地黃金市場的對接。

有色金屬等的大宗商品交易，亦是經濟的重要一環。陳茂波表示，短中期而言，首要是增量，並促進大宗商品貿易及其衍生的增值服務，致力吸引大宗商品貿易企業來港設立總部或區域分部，會研究包括稅務等相關配套，加大相關企業落戶香港的誘因。

港交所旗下的倫敦金屬交易所早前已表示研究在香港設立認可倉庫，交割包括有色金屬在內的大宗商品，以完善其在亞洲的認可倉庫布局。