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廣交會1期落幕 中東採購商大增

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
136屆中國進出口商品交易會（廣交會）第一期結束，共有來自全球211個國家和地區的超13萬名境外採購商線下參會，比上屆增長4.6%。（中新社）
136屆中國進出口商品交易會（廣交會）第一期結束，共有來自全球211個國家和地區的超13萬名境外採購商線下參會，比上屆增長4.6%。（中新社）

廣交會新聞中心21日通報稱，第136屆廣交會第一期於10月15日至19日舉辦，境外採購商到會踴躍，共有來自全球211個國家和地區的超13萬名境外採購商線下參會，比上屆增長4.6%。

中新社報導，其中，共建「一帶一路」國家採購商超9萬人，占69.7%，比上屆增長6.8%；金磚國家採購商約3萬人，占22.5%，比上屆增長5.5%；歐美採購商約2.4萬人，占18.1%，比上屆增長4.8%；中東採購商約2萬人，占14.7%，比上屆增長44.2%。

不少中國參展企業反映，本期到會境外採購商採購目標明確，下單意願較強，體現了對中國供應商和中國產品的信賴。 　　

本屆廣交會第一期聚焦「先進製造」，優質企業和數位化、智能化、綠色化產品成為最大亮點。本期11165家參展企業中，數位技術、智能製造相關題材企業約3600家，57.8%的參展企業採用大數據、人工智能、工業互聯網等技術改造提升產業鏈。參展企業展示大量新產品、新技術、新材料、新工藝，其中數字化產品39萬件。55.9%的參展企業在綠色低碳領域擁有專利，展示綠色低碳產品超104萬件。 　　

本屆廣交會第一期，智能家電、新能源汽車、工業自動化設備、人形機器人、智能仿生手、氫能自行車等一批高科技、高附加值產品備受青睞，表明中國製造正加快向產業鏈、價值鏈中高端攀升，中國企業的自主創新能力和中國產品的核心競爭力持續增強。 　　

第136屆廣交會第二期將於10月23日至27日舉辦，以「品質家居」為主題，集中展示家庭用品、禮品及裝飾品、建材及家具3大板塊15個展區，線下參展企業10040家，其中進口展有來自33個國家和地區的267家企業參展。

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