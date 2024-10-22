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河北產業化種花 打造富農經濟

聯合報／ 陳文杰／河北邢台報導
邢秋口村菊花種植基地，村民參與採摘菊花增收。蕭淨淳／攝影
邢秋口村菊花種植基地，村民參與採摘菊花增收。蕭淨淳／攝影

河北省邢台市新河縣地處冀中南平原，是傳統的農業區；近年，積極調整農業產業結構，發展特色菊花種植，透過「合作社＋基地＋農戶」產業化經營模式，將特色農業產業打造成富農的金字招牌。

金秋時節，走進邢台市新河縣邢秋口村菊花種植基地，陣陣花香撲鼻而來，村民們忙著採收菊花，盡享豐收的喜悅。近年來，新河縣深入實施鄉村振興，打造特色區域品牌，致力產業發展、農民增收致富、農村面貌提升等。期間，並大力發展菊花、紅花、金銀花等作物的種植，採取「合作社＋基地＋農戶」的模式，有效帶動村民增收。

太杭白菊種植基地負責人靳紅星指出，今年是在邢台市新河縣第三年種植菊花，共種植800餘畝，主要在尋寨鎮邢秋口村。

他表示，種植品種以藥用菊花為主，如杭白菊、北京菊、百香菊等，主要銷往知名製藥廠以及飲料加工產。而採摘後的菊花，送到自己的加工廠進行挑選、殺青、烘乾、晾曬，成品輸出。

「種完菊花之後，土地需要休息一下，叫倒茬。菊花吸收了土地的養分，第二年就相對比較少、稀薄了，需要種下別的農作物，讓它營養再豐富起來，這樣再種菊花，畝產的收益會更高。」談到種植的好方法，靳紅星熱情分享道。

靳紅星指出，在菊花種植期和採摘期，「我們全都是人工，」合計用工500餘人，都是附近的村民，實現村民增收人民幣100萬以上。

此外，今年還實現了800餘畝土地流轉，也為一些缺乏勞動力的農戶帶來了相對穩定的收入。

他透露，明年還將開展訂單種植，和當地村民簽訂保底收購合同，帶動當地民眾一起種菊花。透過提供種苗、技術、田間管理方案，並回收菊花，助力村民共同致富。

北京 農民

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