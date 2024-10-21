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傳香奈兒中國大裁員50% 暫停大陸市場所有招聘計畫

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
傳香奈兒中國大裁員50%。圖為香奈兒時尚大秀在巴黎大皇宮正廳舉行。圖／香奈兒提供
傳香奈兒中國大裁員50%。圖為香奈兒時尚大秀在巴黎大皇宮正廳舉行。圖／香奈兒提供

法國精品巨頭香奈兒（CHANEL）擬在中國大裁員，以修正中國大陸精品市場急速衰退之下，過去幾年該品牌在中國的擴張。據悉，香奈兒中國部分部門裁員幅度高達50%，涉及部門包括行政、管理人員以及部分前線，並暫停所有在中國市場的招聘計畫。

針對裁員一事，香奈兒中國相關負責人回應，截至目前，內部並無收到相關資訊。該負責人表示，與上市公司不同，香奈兒公司一直都處於比較穩定的狀態。

香奈兒首席財務官Philippe Blondiaux曾公開表示，計畫在中國市場擴張門市，因為香奈兒目前在中國市場的18間店總數，遠低於同業40-50店的規模，甚至低於愛馬仕。

資料顯示，中國大陸精品市場在今年第2季及第3季度加速衰退。

今年5月，香奈兒公司首席執行官Leena Nair也承認中國市場需求低迷，但表示仍然相信中國市場的巨大潛力，並同時稱，中國年輕消費者越來越看重精品的金融屬性（意指買精品包包就像投資金融商品一樣會增值）。

時尚資深人士透露，香奈兒預計會將擴張店數的計畫暫時擱置，但至少本季杭州與香港的時裝秀不會受到影響。　　

值得一提的是，目前中國高端消費市場的不樂觀肉眼可見的明顯，精品巨頭們都在積極尋找突破。業內分析師透露，儘管9月底A股大漲一度提振消費者信心，但多家精品巨頭股價在過去一周再度創下52周新低，比如LVMH SE股價自高點已暴跌四成。如何提高核心產品的核心競爭力，將是精品業者接下來需要探索的重要事項，高端香水產品目前看來是正在加大籌碼的潛力品類。

裁員 香奈兒

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