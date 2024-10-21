小米自研晶片10年磨一劍 雷軍：九死一生

北京市經濟和信息化局總經濟師唐建國在北京衛視新聞節目中宣布，小米公司已成功流片大陸首款3奈米工藝手機系統級晶片（SoC），標誌著小米在手機晶片自研領域取得重大突破。外界認為，小米10年磨一劍的自研晶片之路終於要開花結果。

小米自2014年成立松果電子以來，持續投入晶片自研，歷經十年，從澎湃S1到如今的3奈米晶片，展現了其長期堅持。小米自研晶片已涵蓋性能、影像、充電管理等多個領域，其中澎湃P1和G1晶片更是組成了先進的電池管理系統。

小米董事長雷軍曾表示，做晶片花人民幣10億元只是起跑線，可能10年時間才有結果，九死一生。

據了解，自研晶片是一項需要長期、大量資金及人力投入且風險極高的複雜工程，甚至外界形容自研手機晶片是一場豪賭，成功的話有望更上一層樓，失敗則不僅所有努力都將白費，甚至有可能讓自己元氣大傷，特別是對手機廠商來說，自研晶片主要是為了自用，不太可能賣自研晶片給其他廠商使用，這也決定了其自研晶片的成功與否將會直接影響自身產品的銷量。即便晶片研發成功，性能表現符合預期，但如果市場不買單，出貨量達不到足夠高的水準，可能連研發費用都無法回本。

儘管小米3奈米晶片僅處於流片成功階段，距離量產尚需時日，但其成功已引發業界廣泛關注。雷軍曾強調晶片自研的重要性，表示將長期投入核心技術研發。此番3奈米晶片的成功，不僅提升了小米的技術實力，更為其品牌升級和市場競爭提供了有力支撐。

隨著小米汽車等生態系的快速建立，小米晶片自研的應用市場正不斷拓展。對於小米而言，自研晶片不僅是技術和品牌升級的必然選擇，也是應對市場競爭、實現長期發展的關鍵。面對蘋果等高端機型的價格擠壓，小米將通過不斷提升自身技術實力和市場競爭力來應對挑戰。

小米中國區市場部副總經理王騰透露，小米旗艦手機將採用3奈米晶片，並因此漲價。

外界認為，雖然小米高管口中的3奈米晶片可能是高通的晶片也可能是聯發科的晶片，但小米自研的3奈米晶片一旦量產，取而代之的效應，也將衝擊其它IC設計業者的晶片銷量。