瑞銀、小摩上調大陸GDP增長至4.8%

摩根大通（小摩）昨（21）日表示，大陸第3季經濟增長4.6%，略高於該行的預期，決定上調大陸今年經濟增長預測至4.8%。瑞士銀行也表示，上調中國大陸今年全年經濟增長預測至4.8%。

香港經濟日報報導，摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱海斌稱，中國大陸經濟活動的動力在第3季末有所增強，9月的國內活動指標普遍高於市場預期。其中，工業產值和零售銷售出現顯著上行，部分反映最近汽車和家電以舊換新，以及支持企業部門設備升級的政策措施。但不同行業間經濟活動的差異仍顯著。9月強勁的工業產值與高科技製造業增長，以及電氣設備生產的回升有關，而建築相關的部門表現不佳。

朱海斌稱，最近宣布的一系列財政措施主要集中在風險緩解，如地方政府隱性債務、住房和銀行上。不過，第4季剩餘的財政資源似乎比該行預期的要大，且地方政府專項債券資金的後置部署使該行上調第4季GDP增長預測。

朱海斌預計，大陸明年財政和貨幣政策將保持支持增長，財政赤字將擴張至GDP的12.4%，比今年高出0.5個百分點。此外，預計中國人民銀行明年將降息兩次，每次0.1%，以及降低存款準備率兩次，每次0.25%。

香港明報指出，瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，鑑於第3季GDP年增速強於預期，加上近期官方推出的一系列政策支持，上調對2024年中國大陸全年實際GDP年增速的預測至4.8%，財政資金支持或可以延續至2025年初，信貸增長也有望反彈，上調2025年實際GDP增速預測至4.5%（之前為4.0%）。