快訊

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應、揭遺體最新情況

潭美恐現共伴效應！降雨猛烈且持續 1張圖看雨勢紫爆區

接班布局重頭戲！吳東亮次子 37歲吳昕豪將接台新人壽副董

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸股市活水 多了2,250億

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
人行宣布額度高達人民幣5,000億元（約新台幣2.25兆元）可以進陸股買股票的第一筆資金。 （中新社）
人行宣布額度高達人民幣5,000億元（約新台幣2.25兆元）可以進陸股買股票的第一筆資金。 （中新社）

中國人民銀行昨（21）日宣布，開展證券、基金、保險公司互換便利首次操作，操作金額人民幣500億元（約新台幣2,250億元）。這就是人行此前宣布額度高達人民幣5,000億元（約新台幣2.25兆元）可以進陸股買股票的第一筆資金。

大陸官方利多政策執行迅速。按時程看，此次互換便利工具於9月24日金融監管三巨頭記者會上首次提出，10月10日決定創設並開始接受金融機構申報，10月18日正式啟動，直到10月21日正式落地，其從提出到啟動時間不到一個月。

人行互換便利（SFISF）為貨幣政策工具的一種，允許符合條件的證券、基金、保險公司以債券、股票ETF、滬深300成分股等資產作為抵押，從人行換取國債、央票等高等級流動性資產。 這種操作方式被稱為「以券換券」。目前規定互換期限年，可視情展期，互換費率由參與機構招投標確定。

人行公告指出，為了更好發揮證券基金機構穩市作用而施行相關舉措。將採用費率招標方式，20家機構參與投標，最高投標費率50個基點，最低投標費率10個基點，中標費率為20個基點。

綜合界面新聞、第一財經等陸媒報導，中金公司於昨日達成證券、基金、保險公司互換便利下的首筆質押式回購交易，質押券為2024年第一期互換便利央行票據。

人行18日發布消息稱，已有20家證券、基金公司獲准參與互換便利操作，首批申請額度已超人民幣2,000億元。與此同時，人行與大陸證監會聯合印發通知，明確業務流程、操作要素、交易雙方權利義務等內容。

中金公司研究部非銀金融及金融科技行業首席分析師姚澤宇認為，「互換便利操作靈活、指向明確，有望為金融機構提供高效融資渠道的同時，將流動性精準引入資本市場。」

人民幣 保險

延伸閱讀

人行下調LPR 陸多地房貸利率有望迎「2」字頭

桃園這國小通學廊道改善人行遮雨安全 張善政：4年改善75校

全體證券商9月稅後淨利64.85億元 月減12.99億元

全體證券商9月稅後淨利64.85億元 月減16.69%

相關新聞

傳香奈兒中國大裁員50% 暫停大陸市場所有招聘計畫

法國精品巨頭香奈兒（CHANEL）擬在中國大裁員，以修正中國大陸精品市場急速衰退之下，過去幾年該品牌在中國的擴張。據悉，...

開大陸全國第一槍 北京通報打擊「職業閉店人」

大陸經濟下行，「職業閉店人」黑色產業鏈因而猖狂，許多無辜消費者蒙受其害。北京市場監管總局對該行為開出大陸全國第一槍，對2...

陸雙11提早開跑 天貓消費者不到2小時已收到首批包裹

2024年天貓雙11在21日晚上8點現貨開賣，阿里巴巴旗下的物流品牌菜鳥驛站，在北京、上海、廣州、杭州等城市開啟 「預售...

比亞迪與《黑神話：悟空》達成全球戰略合作 數位掃描助力古蹟保存

大陸電動車領導品牌比亞迪與大陸3A大作《黑神話：悟空》在20日達成全球戰略合作，成為其唯一合作的汽車品牌。作為戰略合作的...

兩岸交流能幫助台灣電影資金？ 魏德聖點頭：至少認同度上比較有機會

知名導演魏德聖近期接受陸媒訪談表示，兩岸交流能給台灣電影的資金問題帶來一定幫助，「至少在認同度上比較有機會」。

外資湧進A股？陸外管局：外資投資意願增強 但佔比不高

大陸前三季外匯市場交易活躍，境內人民幣外匯市場前三季交易量總計達30.27兆美元，按年增長10.1%。近期A股大漲，外資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。