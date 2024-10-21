背靠華為扭虧車企賽力斯 擬投入逾670億進行理財

此前預告業績扭虧的大陸車企賽力斯將計劃使用不超過人民幣150億元（約新台幣675億元）的自有資金購買安全性高、流動性好、低風險的理財產品，以提高資金使用效率和增加資金收益。

賽力斯21日晚間作出前述公告。同時強調本次使用閒置自有資金購買理財產品，不構成關聯交易。

賽力斯日前披露第3季業績預告，預計前三季實現營業收入人民幣1,030億元到1,100億元，年增518%到559%，實現淨利潤人民幣35億元到41億元，扭虧為盈。

外界普遍認為賽力斯在背靠華為技術、品牌下扭轉頹勢，此前也稱擬以交易價人民幣115億元購買華為旗下引望公司10%股權；同時擬通過發行股份的方式購買重慶產業母基金、兩江投資集團、兩江產業集團持有的龍盛新能源100%股權，交易價為人民幣81.64億元。

事實上，自10月以來，大陸多家公司發布公告稱使用自有閒置資金購買理財產品。比如大陸化功企業晨化股份21日公告，使用自有閒置資金購買了人民幣500萬元的理財產品，產品名稱為「開源尊享季盈1號集合資產管理計劃」。

北京久其軟件21日也公告，在不影響日常經營下，繼續使用總額不超過人民幣8億元閒置自有資金進行委託理財;此外，包括山東藥玻、益盛藥業與海大集團等也都在近期披露要利用資金購買理財產品。

而這些公司購買理財產品目的各不同，界面新聞報導，一位上市公司董秘分析， 「上市公司將閒置資金用於購買理財，風險較低，可有效提升資金利用效率。不過，需警惕的是理財收益成為上市公司業績支柱。有的上市公司主營業務還不如理財產品產生的收益多，有的公司甚至出現用理財收益來彌補主營收入的虧損。警惕上市公司成為理財公司。」

不過也有公司通過理財來提升業績，包括北路智控、金陵體育、凱萊英在業績下滑背景下，似更多依賴自有資金買理財來增厚業績。