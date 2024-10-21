加速出海吸引外資 陸太陽能巨頭晶科能源擬赴德上市

在大陸太陽能企業出海潮下，大陸太陽能巨頭晶科能源擬發行全球存托憑證（GDR）的方式在法蘭克福證券交易所掛牌上市，募資不超過人民幣45億元（或等值外幣）。如獲批，將是大陸首家通過GDR登陸德國資本市場的科創板公司，也是繼陽光電源後上周第二家擬發行GDR赴德國資本市場上市的新能源企業。

晶科能源20日公告前述計畫，並稱募資金將主要用於美國1GW高效組件項目和山西二期14GW一體化生產基地建設項目。

晶科能源表示，本次GDR發行將有助於公司鞏固N型領先地位以及提升盈利能力，靈活應對國際貿易壁壘，同時優化資本結構，增強抗風險能力。同時有望推動中歐雙邊在可持續金融和碳中和領域的合作邁向新的高度。

大陸太陽能產業因面臨業內價格內捲、產能過剩挑戰，而出海成為多數企業存活之路。而晶科能源在今年上半年海外銷售佔比達65%，海外營收佔比超過70%，在巨頭太陽能企業中排名領先。此外，該公司擁有行業最大海外一體化產能，堪稱太陽能企業出海典範之一。

會選擇德國上市，一方面德國是歐洲最大單一太陽能市場，另一方面，晶科能源4月也向德國最大的太陽能電站之一「The Witznitz Solar Park」交付了超過110萬件新型N型組件。

在政策環境上，去年10月第三次中德高級別財金對話中，雙方達成的關於「加大力度支持更多企業發行GDR，不斷提高中德資本市場互聯互通水平」等共識。近日另家A股逆變器與儲能龍頭陽光電源也宣布通過發行GDR赴德國上市的預案。

財報顯示，晶科能上半年實現營收人民幣473億元，年減11.88%；實現歸母淨利潤人民幣12億元，年減68.77%。這是晶科能源近年來連續高增長後業績首次下滑。

值得注意的是，晶科能源近期公告前9個月新增借款人民幣99億，現金流告急。上半年公司自由現金流為-48.30億元，上年同期為-28.18億元。上半年末，晶科能源帳面現金僅104億元，無法覆蓋有息負債。上半年末資產負債率為73.17%，遠高於隆基綠能、通威股份、TCL中環等行業巨頭，且近年資產負債率一直保持在70%以上，居高不下。