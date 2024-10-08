加碼制裁歐盟？ 陸稱研究提高進口大排量燃油車關稅

大陸商務部8日宣布依法決定對原產於歐盟的進口相關白蘭地實施臨時反傾銷措施後，再度釋出消息稱，正研究提高進口大排量燃油車關稅等措施。顯示中歐貿易矛盾摩擦持續升溫。

大陸商務部指出，在對歐盟進口相關白蘭地實施臨時反傾銷措施外，也正對自歐盟進口的相關豬肉及豬副產品、乳製品等發起的反傾銷、反補貼調查，目前中方正在依法開展調查，將充分保障各利害關係方權利，並根據調查結果作出客觀公正裁決。

大陸商務部再度強調，中方將採取一切必要措施，堅定維護中國產業和企業正當權益。

事實上，《環球時報》6月便報導對歐洲豬肉和乳製品的調查，並提出中國可能會提高對大排氣量燃油車的進口關稅。大陸商務部曾在8月23日會見汽車製造商和行業協會，討論提高大排氣量燃油車的進口關稅。外界認為這是在歐盟即將決定對大陸電動車增加額外關稅之前，北京所發出的警告。

根據大陸海關數據顯示，去年德國向中國出口排氣量為2.5公升或以上的車輛，價值約12億美元。因此如果提高關稅，德國可能受到嚴重打擊。

此外，法國、西班牙、荷蘭和丹麥是對中國出口白蘭地和豬肉。法國去年對中國出口價值2.11億美元的乳製品，法國也是大陸進口白蘭地的最大來源國，佔比達99%，預計受到衝擊最大。

歐盟代表4日投票通過歐盟委員會提交的電動汽車反補貼案終裁草案，擬對原產於中國的電動汽車徵收最終反補貼稅。其中，27個成員國中有5國投反對票，分別是德國、匈牙利、馬爾他、斯洛伐克和斯洛維尼亞，其他包括法國和義大利在內的10個國家投贊成票，另有12國棄權。更稍早，歐盟7月宣布自8月對中國的生質柴油徵收12.8%到36.4%之間的臨時關稅。

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