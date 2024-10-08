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創歷史天量！A股今成交額逾15兆元 滬指收漲4.6%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸十一長假後首個交易日，市場全天大幅高開回落後再度走高，截至8日收盤，滬指漲4.6%。圖／中新社
大陸十一長假後首個交易日，市場全天大幅高開回落後再度走高，截至8日收盤，滬指漲4.6%。圖／中新社

大陸十一長假後首個交易日，市場全天大幅高開回落後再度走高，截至8日收盤，滬指漲4.6%，深成指漲9.2%，其中創業板指漲17.2%，續創歷史單日最大漲幅。滬深兩市全天成交額3.45兆元（約合新台幣15.7兆元），較上個交易日放量人民幣8,589億，續創歷史天量。

收盤訊息顯示，滬指收市升幅收窄至4.6%，報3,489點，深證成指升9.2%報11,495點，創業板指升17.2%，報2,550點。

整體而言，個股漲多跌少，全市場逾5,000檔個股上漲。類股方面，半導體、軟件開發、存儲晶片、數據安全等漲幅居前，旅遊等少數類股下跌。其中，券商股領漲，48檔券商股全線漲停；半導體股開盤大漲，中芯國際、芯原股份、台基股份、卓勝微、滬硅產業等200餘檔個股漲停。

A股開盤全線大幅高開逾一成，開盤僅20分鐘，滬深兩市成交額就突破人民幣1兆元，刷新此前9月30日創下的歷史最快破兆元記錄。不過，被預期要給市場帶來利多的發改委記者會，會中並未釋出超預期的政策利好，也未給市場帶來驚喜，加上港股盤中狂瀉逾2,000點，連帶影響A股升幅收窄。

為避免2015年A股牛市轉熊市狀況發生，人行旗下《金融時報》報導，金融管理部門已對商業銀行進行窗口指導，要求金融機構高度重視投資者適當性管理和投資者保護，強化內控和合規管理，嚴控加槓桿。

業內人士指，銀行信貸資金嚴禁違規進入股市，是商業銀行必須堅持的金融監管紅線。換言之，要避免大陸民眾借錢投資股票，增加市場風險。

大陸發改委主任鄭柵潔8日上午表示，剛剛結束的十一假期市場消費旺盛，對實現全年經濟社會發展的目標任務充滿信心。他並稱強化宏觀政策逆周期調節，同時會繼續提出政策來提振資本市場。

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