能漲多久？A股三周上漲逾35% 分析：官方需提供更多振興政策細節

A股在大陸官方多部門政策支持下，三周來上漲逾35%，多方觀點認為，要能維持住A股的漲勢，大陸政府需要提供更多提振經濟政策的細節。

巴倫周刊指出，中國政府正在談論的措施，包括大規模的刺激支出，對於解決阻礙中國中長期增長前景的越來越多的結構性挑戰可能幫助不大。此外，市場正在關注北京當局接下來將推出的政策。

對外資機構而言，他們正關注政策細節。全球宏觀諮詢公司Macrolens的負責人Brian McCarthy表示，過去幾周漲勢主要由對沖基金和其他靈活投資者推動，長線基金經理和退休基金也在密切關注形勢。他稱，細節需要符合預期，而預期正在上升，認為會有約人民幣5兆至10兆元的刺激計劃推出，且更有可能發行2兆至3兆美元的債券，為地方政府實施財政支出籌集資金。

「我們不需要中國解決所有問題，就會增加中國資產配置」Gavekal Research的Andrew Batson表示。「只要中國政府做得比人們想像的要多，就會對經濟增長和股價產生積極影響。」

而摩根士丹利（大摩）最新發布的報告示警A股市場過熱風險時提及，大陸需要的刺激力度與實際力度存在差距。大摩稱，中國需要人民幣10兆元的刺激措施，而監管部門只可能在兩年內每年投入2兆至3兆元。

一些經濟學家與大陸機構則正將目光放在接下來可能推出的財政政策。第一財經引述多位專家說法稱，10月的全國人大常委會會議將是觀察財政增量政策的重要時間窗口。

粵開證券首席經濟學家羅志恒認為，在經濟下行期，財政政策較貨幣政策能夠發揮更大效果。今年廣義財政收入與預算目標收入缺口接近人民幣2.8兆元，因此可以考慮追加年內預算赤字規模、增發國債，確保必要的支出力度，對沖土地出讓收入和稅收下行引發的支出收縮。

彭博報導，華夏新供給經濟學研究院創始院長賈康推測，北京當局可能就本季預算調整作出決定，並將財政赤字佔國內生產毛額（GDP）比重的上限，從今年目前的3%上調至4%左右。「這可能是財政政策方面的『大動作』」。

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤認為，合理預期是短期內大陸官方推出人民幣1.5至2兆元較溫和的財政刺激政策，在此前基準預測上，2025年廣義財政政策支持或再擴張2至3兆元。