商用腳步近了！華為「純血鴻蒙」正式開啟公測

華為HarmonyOS NEXT於8日正式開啟公測，首批公測機型包括華為Mate 60系列、華為Mate X5系列、華為MatePad Pro 13.2英吋系列。此外，微信、微博鴻蒙原生版也正式開始邀請內測。

綜合上證報、IT之家報導，符合公測機型的用戶可通過「我的華為」App-「升級嘗鮮」申請升級。而已升級至原生鴻蒙操作系統HarmonyOS NEXT的微信用戶，可在收到邀請後搶先體驗。

HarmonyOS NEXT系統由華為自主研發，也被稱為「純血鴻蒙」，該系統實現了全棧自研，放棄了傳統的AOSP代碼，僅支援鴻蒙內核及鴻蒙系統的應用，建構了一個源自中國大陸、自主可控的作業系統。

而各大社交平台也開啟內測。騰訊 WXG（微信事業群）員工「客村小蔣」在微博表示，原生鴻蒙（HarmonyOS NEXT）完全是一套新的技術框架，編程語言是獨特的 ArkTS 語言，這意味著所有的App都要完全重寫。他引述技術同事說法稱，開發微信鴻蒙原生版有當年做第一版微信的感覺，「很多問題，大家要對著文檔邊做邊學」。

客村小蔣也提及，因為功能還未完善，因此日常生活中較依賴的一些功能要先等等，像是轉帳功能還不行正常運作。據了解，該款「嘗鮮版」微信，已包含基礎社交通訊、音視頻通話、朋友圈、微信支付的二維碼收/付款等功能。

騰訊表示，目前，微信、QQ、騰訊會議、企業微信、騰訊視頻、騰訊新聞、騰訊體育、QQ瀏覽器、搜狗輸入法、騰訊自選股、理財通、騰訊廣告、QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂、全民K歌、懶人聽書、起點讀書、QQ閱讀、微信讀書、微信輸入法等超過20款產品在不斷適配迭代HarmonyOS NEXT，在確保產品穩定和用戶體驗前提下，騰訊將在後續版本中陸續更新完善。

此外，微博鴻蒙客戶端8日也稱，經過一年多持續不斷地開發迭代，微博鴻蒙版實現了核心功能在鴻蒙系統的全面落地，「在這裡你可以看到一個和鴻蒙系統全面融合的微博。」