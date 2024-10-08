陸11日起對歐盟進口白蘭地實施臨時反傾銷措施

中歐因電動車關稅爭議展開的貿易角力持續進行中。大陸商務部宣布，11日起，對進口原產於歐盟的相關白蘭地實施臨時反傾銷措施，稅率為30.6%至39.0%。

大陸商務部8日發布關於對原產於歐盟的進口相關白蘭地實施臨時反傾銷措施的公告，規定自11日起，進口經營者在進口原產於歐盟的相關白蘭地時，應向中華人民共和國海關提供相應的保證金。各公司保證金比率為30.6%至39.0%。

針對歐盟白蘭地傾銷調查，大陸商務部8月29日曾公告稱，初步裁定「存在傾銷」，大陸國內相關白蘭地產業受到實質損害威脅，且傾銷與實質損害威脅之間存在因果關係。初步裁定中認定的傾銷幅度為30.6%-39.0%。當時公告表示，「本案暫不採取臨時反傾銷措施」。

據了解，白蘭地主要產區為法國、荷蘭、西班牙與葡萄牙等地。由於法國支持對中國電動汽車徵收關稅，因此被視為中國政府調查白蘭地的目標。去年，法國白蘭地佔中國白蘭地進口量的99%。

歐盟代表4日投票通過了歐盟委員會提交的電動汽車反補貼案終裁草案，擬對原產於中國的電動汽車徵收最終反補貼稅。其中，27個成員國中有5國投反對票，分別是德國、匈牙利、馬爾他、斯洛伐克和斯洛維尼亞，其他包括法國和義大利在內的10個國家投贊成票，另有12國棄權。

大陸商務部4日表示，中方堅決反對歐方的終裁草案，中歐技術團隊將在10月7日繼續進行談判。同時也稱「必將採取一切措施堅定維護中國企業的利益。」

此前，央視旗下公眾號《玉淵譚天》稱，業界表示，不少歐盟成員國之所以投票贊成對大陸電動車加徵關稅，是想用這種方式，「迫使」中國企業赴歐投資。對於這些小心思，中方的態度也很明確，「支持徵稅，就會失去投資。」

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