不只陸港股熄火 從鐵礦砂到銅也急挫 大宗商品被澆一桶冷水

陸股暴漲的走勢在今天盤中失去動力，原因是中國國家發改委沒有提供有關進一步刺激措施的細節，讓投資人預期落空，引發避險情緒衝擊市場，消息也拖累石油、鐵礦砂、基本金屬等大宗商品價格大幅回檔。

台灣時間8日13時左右，滬深300指數上漲6%，漲幅自盤初暴漲11%收斂；上證綜合指數漲幅也從逾10%收斂至4.8%；港股恆生指數更是急挫超過7%。

國際大宗商品市場也受拖累，新加坡鐵礦砂期貨一度重挫4%，報每噸406.25美元，自五個月的高點下滑，逆轉自9月底來大漲近20%的漲勢；倫敦金屬交易所銅期貨下跌1.3%至每噸9,797.50美元，邁向9月24日以來最低收盤價，鋁和鋅價也下跌逾1%。

國際油價盤中一度重挫超過2%，布蘭特原油失守前一日才剛站上去的每桶80美元大關，西德州原油期貨報每桶75.89美元。

上海永鋼資源交易主管蔣航（Hang Jiang，音譯）表示：「市場原本在討論發改委會宣布數兆人民幣的刺激措施，結果完全落空。」發改委今天的記者會主要重述近期經濟政策，並未出現事前外界預期的「突破性政策」。

馬來亞銀行外匯策略師Fiona Lim表示，發改委的發言令人失望，並未對政府如何支持消費和投資提供更多細節，人民幣因此走弱，陸股也收斂先前的漲幅。

上海東吳玖盈投資管理公司的研究部門主管鄭嘉（Jia Zheng，音譯）表示，在對發改委記者會投入如此高度預期後，投資人「感到失望」。她說，若要維持近期漲勢，需要更多資金流入，「中國迄今的刺激措施不足以讓基本金屬產生重大轉折…我們需要見到刺激措施實際拉抬消費，才會見到大幅的價格上漲」。

投資人依然期待中國大陸後續推出進一步的政策刺激，藉此判斷陸港股是在連續大漲和波動之後何去何從。彭博經濟研究分析指出，中國若要實現成長目標，需要的是刺激，而非更多模糊的計畫。

世界銀行（World Bank）預期，即便中國近期的刺激措施帶來暫時提振，但中國經濟成長也將在2025年進一步減弱，為地區經濟體帶來額外壓力。

世銀8日在半年度全球經濟展望報告中表示，預估2024年中國經濟增幅將放緩至4.8%，2025年將降至4.1%。因此東亞和太平洋地區的經濟成長速度，預估將從今年的4.8%左右，2025年降至4.4%。

世銀表示：「30年來，中國的經濟成長為鄰國帶來溢出效應，但這股動力現在正在減弱」，「最近暗示的財政支持可能會提振短期成長，但長期成長將取決於更深層次的結構性改革」。

中國政府設定今年經濟成長目標為「5%左右」，但由於消費支出低迷和房地產市場持續下滑，8月時這個目標似乎愈來愈遙不可及。9月下旬，中國推出諸多刺激措施，主要集中降息等貨幣政策措施。