中國前3季發行地方債30兆元 逾3成用來還舊債

據統計，今年前3季，中國發行的地方政府債券約人民幣6.7兆元（下同，約新台幣30兆元），其中用來償還舊債的再融資債券規模約2.5兆元；新發行債券近7成用於投資基礎建設。

據媒第一財經引述公開發債數據指出，今年前3季，中國地方政府發行債券總計約6.7兆元，其中約2.5兆元是藉由發行再融資債券籌集，而再融資債券的特徵是「借新還舊」，即舉債資金用於償還到期債務本金或現有債務。

報導提到，近年地方財政收入成長趨緩，地方償債壓力加大，因此地方政府更加依賴「借新還舊」，再融資債券的發行規模一直維持在較高的水準。

扣除2.5兆元的再融資債券，今年前3季的新增債券規模約為4.2兆元，報導指出，由於今年地方政府新增債券的額度為4.62兆元，目前僅剩約4200億元的額度，顯示新增債券發行已經接近尾聲。

4.2兆元的新增債券中，新增專項債和新增一般債規模分別約3.6兆元和0.6兆元，其中新增專項債的資金主要投向市政和產業園區基礎設施，占專項債資金總規模約33%；其次是投向鐵路、政府收費公路、軌道交通等交通基礎設施，占21%。

報導引述中國民生銀行研究院整理的數據，今年前3季新增專項債資金中，投向基礎設施建設領域的占比為68.3%。

近期中國發布一系列刺激經濟的政策，隨著降準、降息等政策實施，未來新的財政政策受到市場廣泛關注。目前不少專家建議考慮增發國債、特別國債、活化專項債限額制度等，以適度擴大財政支出力道穩經濟。

粵開證券首席經濟學家羅志恒認為，可以考慮追加年內預算赤字規模、增發國債，確保必要的支出力道。增發國債可以為失業大學生、農村老人等特定族群發放補貼、支持地方化債、成立房地產穩定基金，專項用於保交樓等工作，藉此推動房地產止跌回穩。