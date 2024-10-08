香港消費低迷 再有大型零售連鎖店結束營業

自今年初起，香港消費及餐飲業低迷，不少店鋪因此關門，這股結束營業潮似尚未結束，今天再有大型零售連鎖店宣布停業。

最新停業的是銷售健康及護理產品的「華潤堂」，它在社群平台通告說，由於業務受到外部不確定的因素及各種營運挑戰的影響，經慎重考慮，公司決定於11月8日關閉香港全部分店。

網上資料顯示，華潤堂5月時仍有34家分店，今天公布停業時，只餘下19家。

「華潤堂」成立於1999年，是從昔日華潤百貨中成藥部門分拆出來的連鎖店。

今年初起，本地零售、餐飲業低迷，零售及連鎖店出現了停業潮。據香港01早前的報導，8、9月本地停業的餐廳約有50家，當中不乏名店或連鎖集團品牌分店。

知名連鎖健體公司「舒適堡」稍早前也宣布停業，個別分店其後由其他公司接手經營。

一般認為，本地消費及餐飲業低迷，原因包括香港經濟疲弱，以及港人的消費模式改變，轉而到中國大陸吃喝玩樂。