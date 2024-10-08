A股暴漲後漲幅收斂 滬指早盤收漲逾5%

大陸十一長假後首個交易日，Ａ股8日上午早盤大幅高開回落後再度走高。截至早盤收盤，滬指漲4.81%，深成指漲8.25%，創業板指漲14.26%。滬深兩市半日成交額人民幣2.48兆元，較上個交易日放量人民幣8,210億。A股並未如早前有分析師預言的「開盤即收盤」。

總體上A股個股漲多跌少，全市場超5,000檔個股上漲。類股方面，半導體、軟體開發、財稅數字化、鴻蒙概念等漲幅居前，旅遊等少數類股下跌。

港股恒指則呈現低開低走，跌幅曾擴大至逾2,300點或10.12%，一度失守2.1萬點，創近16年最大跌幅。A股漲幅隨之收窄，上證指數由開盤升逾10%一度收窄至升逾4%。

在A股熱情高漲下，風險提示也逐步出現。「新興市場之父」墨比爾斯(Mark Mobius) 看漲A股，但他表明不急於在A股節後開盤時增持頭寸，認為不是大舉買入的時機，正等待市場穩定下來。

摩根士丹利研報則提醒投資者，應該關注A股市場過熱，對IPO和上市公司股東減持股票的長期限制，可能為潛在的盛衰週期奠定基礎。另一風險則在於中國政府兌現最近宣布刺激政策的狀況，認為政策制定與落實可能存在差距。