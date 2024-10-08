陸發改委：將推有力、有效系列措施 力振資本市場

大陸發改委鄭柵潔8日在記者會上表示，將加快推出一批條件成熟、可感可及、有利於實現經濟持續健康發展的改革舉措。此外，針對前期股市震盪下行等問題，也會推出有力有效系列舉措，努力提振資本市場。

市場原期待鄭柵潔將宣布重大財政寬鬆政策，助力陸股續漲。但截至發稿，這場記者會尚無任何具體的利多消息。原本開盤大漲的陸股三大指數，漲幅隨後也明顯收斂。11時左右，上證指數上漲3.52%，來到3,453點，較開盤暴漲逾10%已大幅縮小。

大陸國新辦8日召開記者會，內容是介紹「系統落實一攬子增量政策 扎實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好」等內容，由大陸發改委主任鄭柵潔領軍，帶領發改委四名副主任一同出席。

鄭柵潔表示，目前人民幣7,000億元的中央預算內投資已經全部下達，用於「兩重」（重大戰略、重點領域安全保障）建設。「兩重一新」的1兆超長期特別國債已經全部下達到項目和地方。

鄭柵潔說，要保證必要的財政支出，加快支出進度，加大對經濟發展的積極促進作用，加力支持地方開展債務置換，化解債務風險。同時盡快推出合理擴大地方政府專項債支持範圍的具體改革舉措。

與此同時，鄭柵潔表示，要提前明確階段性的稅費優惠政策的後續安排。今年底還將有一部分稅費支持失業保險、援企穩崗、技能提升補貼等政策將要到期，相關部門將在研究評估的基礎上，加快明確政策是否延期實施。

鄭柵潔表示，面對經濟運行的下行壓力，將強化宏觀周期逆調節。針對大陸國內有效需求不足等問題，把擴內需增量政策重點更多放在惠民生、促消費上，積極發揮投資對經濟增長的拉動作用；針對當前一些企業生產經營困難，加大助企幫扶力度，切實優化營商環境，幫助企業渡過難關。

鄭柵潔進一步指出，針對樓市持續偏弱，採取綜合性政策措施，促進房地產市場止跌回穩；針對前期股市震盪下行等問題，推出有力有效系列舉措，努力提振資本市場。