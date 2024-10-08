快訊

中職／季後賽程公布！大巨蛋「保底」3場 若獅隊晉級加1場

北市松山區休旅車衝撞麵店壓傷闆娘 67歲駕駛OHCA送醫不治

釋共軍演訊息 蕭旭岑：防賴清德「戳眼」挑釁換政治利益

聽新聞
0:00 / 0:00

陸發改委：將推有力、有效系列措施 力振資本市場

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸發改委鄭柵潔8日在記者會上表示，將推出有力有效系列舉措，努力提振資本市場。（圖／取自中國網）
大陸發改委鄭柵潔8日在記者會上表示，將推出有力有效系列舉措，努力提振資本市場。（圖／取自中國網）

大陸發改委鄭柵潔8日在記者會上表示，將加快推出一批條件成熟、可感可及、有利於實現經濟持續健康發展的改革舉措。此外，針對前期股市震盪下行等問題，也會推出有力有效系列舉措，努力提振資本市場。

市場原期待鄭柵潔將宣布重大財政寬鬆政策，助力陸股續漲。但截至發稿，這場記者會尚無任何具體的利多消息。原本開盤大漲的陸股三大指數，漲幅隨後也明顯收斂。11時左右，上證指數上漲3.52%，來到3,453點，較開盤暴漲逾10%已大幅縮小。

大陸國新辦8日召開記者會，內容是介紹「系統落實一攬子增量政策 扎實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好」等內容，由大陸發改委主任鄭柵潔領軍，帶領發改委四名副主任一同出席。

鄭柵潔表示，目前人民幣7,000億元的中央預算內投資已經全部下達，用於「兩重」（重大戰略、重點領域安全保障）建設。「兩重一新」的1兆超長期特別國債已經全部下達到項目和地方。

鄭柵潔說，要保證必要的財政支出，加快支出進度，加大對經濟發展的積極促進作用，加力支持地方開展債務置換，化解債務風險。同時盡快推出合理擴大地方政府專項債支持範圍的具體改革舉措。

與此同時，鄭柵潔表示，要提前明確階段性的稅費優惠政策的後續安排。今年底還將有一部分稅費支持失業保險、援企穩崗、技能提升補貼等政策將要到期，相關部門將在研究評估的基礎上，加快明確政策是否延期實施。

鄭柵潔表示，面對經濟運行的下行壓力，將強化宏觀周期逆調節。針對大陸國內有效需求不足等問題，把擴內需增量政策重點更多放在惠民生、促消費上，積極發揮投資對經濟增長的拉動作用；針對當前一些企業生產經營困難，加大助企幫扶力度，切實優化營商環境，幫助企業渡過難關。

鄭柵潔進一步指出，針對樓市持續偏弱，採取綜合性政策措施，促進房地產市場止跌回穩；針對前期股市震盪下行等問題，推出有力有效系列舉措，努力提振資本市場。

指數 經濟發展 記者會

延伸閱讀

陸股開市一度大漲 台股陸股ETF暴跌 00887盤中跌逾三成

台中男要轉250萬給人在大陸哥哥 新手女警覺察有異阻詐

A股持續大漲...復星集團郭廣昌：讓大家感覺兜裡有錢

漲瘋了！節後首個交易日 A股三大指數暴漲逾10%

相關新聞

陸股開市 發改委再釋利多…專家看好「開盤即收盤」

今天是大陸十一長假結束後陸股恢復交易首日，是否能延續假期前漲勢受矚目。由於大陸股民信心大增，多家券商假期間停休為民眾開戶...

新政1周 深圳新房成交增近10倍

大陸一線城市在十一長假前相繼宣布房市新政，十一長假期間，深圳新房成交量增近10倍。值得注意的是，客戶信心明顯回升，業主心...

全民瘋炒股！A股開盤20分鐘成交額破人民幣兆元

陸股近期瘋漲，再度掀起全民炒股熱潮。8日大陸「十一」假期後的首個交易日，A股延續假期前的強勢，高開逾一成，且交易火熱，開...

京滬十一假期消費強強滾 北京重點商圈客流量躍升

大陸十一長假劃下句點，大陸兩大一線城市昨（7）日晚間發布消費成績單，北京全市60個重點商圈客流量4,573萬人次，年增1...

墨比爾斯繼續看好陸股！能漲多久要看這一點

有「新興市場教父」之稱的知名投資人墨比爾斯（Mark Mobius）表示，如果中國大陸決策者持續推出措施來支撐市場，陸股...

漲瘋了！節後首個交易日 A股三大指數暴漲逾10%

中國大陸十一長假後的第一個交易日，A股8日開盤三大指數均暴漲逾10%，其中滬指高開10.13%，深成指高開12.67%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。