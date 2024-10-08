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港股率先回檔？恒生指數早盤大跌逾7%

聯合報／ 大陸中心／即時報導
陸股8日開盤暴漲，但恒生指數卻大幅走低。（路透）
陸股8日開盤暴漲，但恒生指數卻大幅走低。（路透）

10月1日至7日大陸股市因「十一」長假休市，期間港股持續大漲。恒生指數自2024年9月30日收盤2萬1,133點升至10月7日收盤2萬3,099點，升幅達9.3%。但8日A股恢復交易後開盤暴漲，港股卻未隨之持續走高，三大指數全面向下。

8日10時50分左右，恒生指數已大跌1,671點，跌幅達7.24%，來到2萬1,427點。

不過日前外資的報告依舊持續唱多港股。根據摩根士丹利10月6日發布的研究報告稱，2024年9月25日至10月2日，中國股票獲海外註冊基金流入63億美元，其中被動型基金流入60億美元，主動型基金僅流入3億美元。

花旗則調高恒生指數2025年年中目標價18%，由2.2萬點升至2.6點點，並預計2025年底恒指可望漲至2.8萬點。

指數 港股 陸股

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