A股持續大漲...復星集團郭廣昌：讓大家感覺兜裡有錢

針對A股持續大漲可能產生的效應，大陸知名企業復星集團董事長郭廣昌表示，「假期前的這一波股市上漲，讓大家感覺『兜裡有錢』」。他並指出，股票上漲、美國聯準會降息以及中國貸款利率下調等帶來的財富效應下的消費意願提升，會逐漸反映到經濟中去。

郭廣昌7日在微博發文稱：「假期前的這一波股市上漲，讓大家感覺『兜裡有錢』地開啟了國慶長假，大家更願意購物、也更願意喝兩杯小酒，各項消費都在逐漸起來……股票上漲帶來的財富效應真切地刺激了大家的消費需求。」

美聯準會降息、大陸調降貸款利率，郭廣昌稱，讓許多人省下不少錢。他表示，中國一、二線城市的家庭，不少都有人民幣2、300萬元房貸，如果房貸利率下降一個點，每年就可以省下人民幣2萬多元，「這些都會轉變成實際可用於消費的現金」。

不過有許多聲音認為中國經濟基本面沒有發生實質變化，郭廣昌表示，這種財富效應所帶來的消費意願的提升會逐漸反映到經濟中去，並表示中國經濟會在信心的不斷提振下逐步走出低谷並長期、持續向好。

大陸十一假期首個交易日8日開盤，三大指數均漲超10%，其中滬指高開10.13%，深成指高開12.67%，創業板指高開18.44%，超千股漲逾19%。開盤後僅20分鐘，滬深兩市成交額突破人民幣1兆元，刷新此前9月30日創下的歷史最快兆元紀錄。