快訊

想擺脫死薪水…他轉當房仲卻每晚「煎魚」超崩潰 網勸：快辭職

賀錦麗對台海問題表態！延續「一中政策」、挺台自衛 未答武力協防

哈佛醫學生一個月吃720顆蛋 壞膽固醇狂降18%？教授揭真相

全民瘋炒股！A股開盤20分鐘成交額破人民幣兆元

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸全民瘋炒股，A股8日開盤僅20分鐘，滬深兩市成交額就突破人民幣1兆元。（中新社）
大陸全民瘋炒股，A股8日開盤僅20分鐘，滬深兩市成交額就突破人民幣1兆元。（中新社）

陸股近期瘋漲，再度掀起全民炒股熱潮。8日大陸「十一」假期後的首個交易日，A股延續假期前的強勢，高開逾一成，且交易火熱，開盤7分鐘，滬深兩市成交額就突破人民幣5,000億元；開盤20分鐘，成交額突破1兆元（約合新台幣4.5兆元），刷新此前9月30日創下的歷史最快破兆紀錄。

但也因為交易量龐大，許多交易軟體與看盤軟體都傳出災情。如富途交易軟體就出現故障，其中行業熱力圖不能顯示。

新華財經報導，陸續有多位不同券商用戶反映，銀證轉帳功能卡住無法操作，錢無法轉進和轉出。還有不少網友稱：「中信建投都卡住了」、「百年招商證券APP。毀於2024年」，也有網友戲稱「我想賣的時候賣不了。。。買瞬間就成功了。。」

A股各大指數8日開盤均暴漲超過10%，上證指數開市報3,674點，漲337點或10.13%；深成指開市報11,864點，漲1,334點或12.67%；滬深300指數開市報4,450點，漲432點或10.76%；創業板指數開市報2,576點，漲401點或18.44%。

各類股全面上揚，半導體股集體爆發，中芯國際、復旦微電、華虹公司、中微公司等30多家個股漲停。10月以來港股半導體股持續大漲，中芯國際近月累計漲幅已近60%，上海復旦累計上漲73%，華虹半導體本月累計上漲55%。此外，券商股也持續大漲。陸媒報導，十一長假期間大陸各券商開戶數創下歷史新高。

券商 半導體 指數

延伸閱讀

【專家之眼】國際油價大漲國內油價憑什麼降價

中東緊張情勢加劇 國際油價大漲

鋼市出現向上拐點 鐵礦砂價大漲…支撐行情

傳上海業主跳樓價4640萬元賣樓炒A股 女兒爆料父偷偷賣2層樓入市

相關新聞

陸股開市 發改委再釋利多…專家看好「開盤即收盤」

今天是大陸十一長假結束後陸股恢復交易首日，是否能延續假期前漲勢受矚目。由於大陸股民信心大增，多家券商假期間停休為民眾開戶...

新政1周 深圳新房成交增近10倍

大陸一線城市在十一長假前相繼宣布房市新政，十一長假期間，深圳新房成交量增近10倍。值得注意的是，客戶信心明顯回升，業主心...

京滬十一假期消費強強滾 北京重點商圈客流量躍升

大陸十一長假劃下句點，大陸兩大一線城市昨（7）日晚間發布消費成績單，北京全市60個重點商圈客流量4,573萬人次，年增1...

墨比爾斯繼續看好陸股！能漲多久要看這一點

有「新興市場教父」之稱的知名投資人墨比爾斯（Mark Mobius）表示，如果中國大陸決策者持續推出措施來支撐市場，陸股...

漲瘋了！節後首個交易日 A股三大指數暴漲逾10%

中國大陸十一長假後的第一個交易日，A股8日開盤三大指數均暴漲逾10%，其中滬指高開10.13%，深成指高開12.67%，...

陸十一假期社會流動量20億人次 自駕出行最熱門

隨著大陸十一長假結束，出行人流、消費等數據陸續出爐。大陸交通運輸部初步統計，大陸十一國慶假期（1日至 7日）預計全社會跨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。