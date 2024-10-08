全民瘋炒股！A股開盤20分鐘成交額破人民幣兆元

陸股近期瘋漲，再度掀起全民炒股熱潮。8日大陸「十一」假期後的首個交易日，A股延續假期前的強勢，高開逾一成，且交易火熱，開盤7分鐘，滬深兩市成交額就突破人民幣5,000億元；開盤20分鐘，成交額突破1兆元（約合新台幣4.5兆元），刷新此前9月30日創下的歷史最快破兆紀錄。

但也因為交易量龐大，許多交易軟體與看盤軟體都傳出災情。如富途交易軟體就出現故障，其中行業熱力圖不能顯示。

新華財經報導，陸續有多位不同券商用戶反映，銀證轉帳功能卡住無法操作，錢無法轉進和轉出。還有不少網友稱：「中信建投都卡住了」、「百年招商證券APP。毀於2024年」，也有網友戲稱「我想賣的時候賣不了。。。買瞬間就成功了。。」

A股各大指數8日開盤均暴漲超過10%，上證指數開市報3,674點，漲337點或10.13%；深成指開市報11,864點，漲1,334點或12.67%；滬深300指數開市報4,450點，漲432點或10.76%；創業板指數開市報2,576點，漲401點或18.44%。

各類股全面上揚，半導體股集體爆發，中芯國際、復旦微電、華虹公司、中微公司等30多家個股漲停。10月以來港股半導體股持續大漲，中芯國際近月累計漲幅已近60%，上海復旦累計上漲73%，華虹半導體本月累計上漲55%。此外，券商股也持續大漲。陸媒報導，十一長假期間大陸各券商開戶數創下歷史新高。