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墨比爾斯繼續看好陸股！能漲多久要看這一點

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
墨比爾斯（Mark Mobius）表示，如果中國大陸決策者持續推出措施來支撐市場，陸股的漲勢可望延續。 路透
墨比爾斯（Mark Mobius）表示，如果中國大陸決策者持續推出措施來支撐市場，陸股的漲勢可望延續。 路透

有「新興市場教父」之稱的知名投資人墨比爾斯（Mark Mobius）表示，如果中國大陸決策者持續推出措施來支撐市場，陸股的漲勢可望延續。

中國股市假期後重開延續強勢，滬深300指數今天開盤飆漲近11%，創下指數歷來最大漲幅。

現任墨比爾斯新興機會基金董事長的墨比爾斯7日在一封電子郵件中表示：「看空的氛圍已經被打破，因此我們預期一個持續多頭的市場。」他說，漲勢能持續多久，將取決於「增加市場可得流動性的政府措施」。

88歲的墨比爾斯在今年稍早對陸股轉為看多，當時大陸政府推出措施支撐房地產市場。隨著北京當局在9月底推出新一輪刺激措施，包含調降利率、提供流動性支撐經濟，陸股自此出現飆漲。

儘管依然看多，但墨比爾斯說他不急著在大陸黃金周假期結束、市場重新開盤後加碼布局。他說：「我們正等待市場穩定下來，因此恢復開盤並非是大舉進場的時機。」

指數 陸股 黃金周

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