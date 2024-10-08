漲瘋了！節後首個交易日 A股三大指數暴漲逾10%

中國大陸十一長假後的第一個交易日，A股8日開盤三大指數均暴漲逾10%，其中滬指高開10.13%，深成指高開12.67%，創業板指高開18.44%，超千股漲逾19%。在亞股開盤普跌態勢下走出獨立行情。

而亞洲股市8日開盤普遍跌，香港恒生指數開盤跌1.08%，恒生科技指數跌1.73%；日股初段跌近300點，韓股初段跌逾0.5%，台股初段跌逾百點。而富時中國A50指數期貨開盤由漲1.6%轉跌超1%。

為維持A股節後開市紅火，大陸國家發改委委主任鄭柵潔上午將召開記者會，市場預期將繼續釋出利多訊息，官方持續作多股市的態度明確。

雖然十一假期A股休市，但各大交易所和券商並未打烊。且各大券商的開戶數更是在假期創出了歷史新高。同時券商也乘著假期間對系統進行擴容，並加大訊息系統壓力測試力度。為讓新開戶更好對接，上交所即日起實施延長接受指定交易申報指令時間，由每個交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00，調整為每個交易日的9:15至11:30、13:00至15:00。

受到A股帶動，假期未休市的港股有火熱表現，香港恆生指數7日收漲1.6%，恆生科技指數收漲3.05%，均創2022年2月以來新高。

備受關注的外資近期資金則流向中概股。彭博報導，4日當周流入美國上市的新興市場及特定國家ETF的總金額達59.6億美元，創逾一年來最高紀錄。其中投資中國股票的五支主要ETF吸金約49億美元，達到了前所未有的規模。

多家外資機構調高對A股看法，高盛認為從當前水平來看，總回報率有大約15%—18%的上升空間; 摩根士丹利表示，如果中國政府在未來幾周宣布更多的支出措施，中國股市可能進一步上漲10%至15%。

大陸知名經濟學者、前恒大集團首席經濟學家任澤平日前在微博發文預言，收假後A股「開盤即收盤，可以早早下班。所以節前內部建議持股過節。」