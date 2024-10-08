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陸長假後首個交易日 人民幣對美元中間價調貶635個基點

聯合報／ 大陸中心／即時報導
10月第一個交易日，8日人民幣度美元中間價報7.0709，大幅調貶635個基點。（美聯社）
10月第一個交易日，8日人民幣度美元中間價報7.0709，大幅調貶635個基點。（美聯社）

結束「十一」七天長假後的第一個交易日，8日人民幣度美元中間價報7.0709，大幅調貶635個基點。

隨著美國等發達經濟體貨幣政策進入降息周期，9月的最後一個交易日，人民幣對美元即期匯率16時30分收於7.0156，續創去年5月18日以來的新高。

整個9月，人民幣對美元即期匯率累計上漲725個基點，升幅達到1.02%；人民幣對美元中間價累計調升1,050個基點，升幅超過1.47%。

今年以來，人民幣對美元即期匯率累計上漲764個基點，升幅超過1.07%。人民幣對美元中間價累計調升753個基點，升幅達到1.06%。其中，第三季人民幣對美元即期匯率累計上漲2,503個基點，升幅超過3.44%。人民幣對美元中間價累計調升1194個基點，升幅超過1.67%。

針對人民幣匯率近期走強的原因，上海澎湃新聞引述華泰證券宏觀研究團隊分析指出，對人民幣及相關資產投資情緒的回暖，是內外部有利因素7月底以來持續互相「催化」的結果。

7月底美元走弱加上日元套息交易逆轉啟動了人民幣本輪升勢，此後美國大幅降息，以及更重要地，9月24日大陸三部委聯合發布金融政策「組合拳」、傳遞強勢扭轉市場預期的信號，輪番助推人民幣本輪升值。

中國銀行研究院在最新的中國經濟金融展望報告中分析稱，外部因素來看，美國聯準會以50個基點的降息節奏啟動寬鬆周期，美元指數顯著回落，由6月底的106走低至100左右。中美利差倒掛持續收窄，短期資本滯留美國市場的動力持續減弱。

預期國際資本尋求避險資產的情緒加速升溫，跨境資金持續流入中國。內部因素來看，近期大陸利多政策不斷推出，經濟基本面表現良好，對人民幣匯率穩定形成重要支撐作用。

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