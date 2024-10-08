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陸十一假期社會流動量20億人次 自駕出行最熱門

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸交通運輸部初步統計，十一長假期間，大陸全國公路人員流動量累計約為18.5億人次，日均年增3.9%。圖為廣州環城高速公路十一期間景象。（新華社）
大陸交通運輸部初步統計，十一長假期間，大陸全國公路人員流動量累計約為18.5億人次，日均年增3.9%。圖為廣州環城高速公路十一期間景象。（新華社）

隨著大陸十一長假結束，出行人流、消費等數據陸續出爐。大陸交通運輸部初步統計，大陸十一國慶假期（1日至 7日）預計全社會跨區域人員流動量累計約為20.08億人次，日均較去年同期增長4.1%。其中自駕出行比例不斷提高，意味大陸社會車輛保有量提升，出行逐步從公共交通轉為自駕。

從出行工具類別來看，央視報導，統計期間，大陸全國公路人員流動量累計約為18.5億人次，日均年增3.9%，自駕出行佔比超過八成。

在航空上，大陸全國民航客運量累計約為1,612.1萬人次，日均230.3萬人次，比2023年同期日均增長11.3%。

鐵路運輸方面，自9月29日啟動以來，已連續一周單日客流超 1,700 萬人次，其中10月1日客流量創出單日歷史新高，達到2,144.8萬人次。

另據全球自駕遊平台租租車發布《2024「十一 」假期全球自駕遊報告》顯示，國慶期間國內外自駕遊分別創下近年新高，大陸國內自駕遊時間年增8.8%；出境自駕遊時間年增11%。顯示大陸遊客越來越傾向於選擇自由度高、靈活性強的自駕遊。

十一長假 國慶

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