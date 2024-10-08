陸股8日開市 發改委料再釋利多

今天是大陸十一長假結束後陸股恢復交易首日，是否能延續假期前漲勢受矚目。由於大陸股民信心高漲，多間券商假期間停休為民眾開戶，日均申請量較往日提高四倍。大陸發改委主任鄭柵潔今天還將舉行記者會，說明官方「一攬子」增量政策，預料再放政策利多。

大陸官方九月廿四日推出強力救市措施後，陸股開啟狂飆模式，九月卅日、十一長假前最後一個交易日，陸股全天成交量超過人民幣二點六兆元，創歷史新高。上證指數累積漲幅已超過百分之廿一。

因應股市熱，上海證券交易所宣布今天起延長接受「指定交易申報」指令時間，證券時報引述分析指，此舉是方便新增開戶的指定交易申報、提高效率，也是假期內開戶量暴增的應對之策。

各界唱多陸股聲音四起，大陸經濟學者任澤平日前發文稱，收假後Ａ股「開盤即收盤，可以早早下班」。陸媒解讀，任澤平預測Ａ股在今天開盤後將全部封死漲停板，直接收盤。

彭博社報導，高盛將大陸股票評級上調至「超配」，主要受惠於大陸政府採取「果斷的政策措施」而帶來的估值改善。高盛分析師預測，如果當局能落實刺激政策，陸股還有百分之十五至廿的上漲空間。花旗亦將大陸消費股與房地產股評級分別上調為增持與中性。

此外，大陸發改委主任鄭柵潔今天上午將連同四位副主任出席記者會，外界關注是否再釋放政策利多，繼續推升陸股漲勢。