上海挺創業 放寬申貸條件

上海市人力資源和社會保障局公布，修訂創業擔保貸款政策，放寬創業擔保貸款申請條件，並將創業擔保貸款額度上限調整至人民幣500萬元（約新台幣2,250萬元）。

中新社報導，滬人社部門透露，今年6月以來，上海市財政局、上海市人社局等對《上海市創業擔保貸款實施辦法》進行修訂。新政聚焦創業者最關心的融資難問題，充分發揮了創業擔保貸款「造血式」扶創業促就業功能。

《辦法》提高創業擔保貸款額度上限，創業組織創業擔保貸款額度從不超過人民幣300萬元提高到不超過400萬元，對符合上海市產業發展方向的先導產業和重點產業的創業組織，創業擔保貸款額度上限提高至人民幣500萬元。

同時，《辦法》放寬創業擔保貸款申請條件，允許35歲及以下青年大學生在未清償消費貸等其他類貸款的情況下，申請個人創業擔保貸款；加大對重點就業群體的扶持力度，對退役軍人、青年大學生、城鎮登記失業人員、就業困難人員等重點群體創業並申請個人創業擔保貸款，免於吸納就業的要求；對於重點就業群體合夥創業的，可根據合夥創業人數適當提高貸款額度。