港開發商一天熱賣200套

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
香港房地產近年表現疲軟。 （中通社）
香港房地產近年表現疲軟。 （中通社）

香港房地產近年表現疲軟，然而，香港最大房地產開發商新鴻基地產近期在提供折扣促銷後，僅短短一天之內即售出逾200多套的住宅。有分析認為，這顯示出在當前大環境下，消費者對高性價比產品的需求尤為明顯，價格仍是消費者決策的關鍵因素之一。

據彭博報導，一名香港開發商代表指出，位於香港前機場啟德區的「天璽·天」項目的204套可供購買的房屋已於10月5日全部售出。「天璽·天」第一期折扣後平均售價比附近新項目的價格低約20%。

報導指出，儘管香港近期下調抵押貸款利率，用以提振市場情緒，但「房地產開發商仍面臨房屋供應過剩的挑戰」。彭博行業研究稱，這迫使建築開發商降價以減少積壓的房產；因為積壓的房產數量達到20年來的最高水準，將限制樓市的任何大幅反彈。

大陸房地產平台「房天下」分析，新鴻基這項策略明確顯示市場的價格敏感性，尤其是在經濟成長放緩和全球不確定性增加的背景下，消費者對高性價比產品的需求尤為明顯。

星島日報提到，香港地產建設商會執行委員會主席梁志堅6日表示，香港房市已見底，近期推出的樓盤價錢已止跌回升，後續將慢慢回彈。

房地產 消費者 香港

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