大灣區錢進港股 跨大步

在A股熱帶動下，港股市場情緒高漲。香港證監會行政總裁梁鳳儀指出，大陸官方9月連推政策予市場強心針，令近年嚴重低配中國股票的外資重新追貨，帶動成交急增。她透露，現有14間香港合資格券商正測試系統，當測試完成將適時公布，並透露14間券商都是有大陸母公司。

綜合香港經濟日報、香港電台等報導，梁鳳儀接受專訪指出，今年2月推出的「理財通2.0」首次開放證券商參與，目前14間香港合資格券商正測試系統。

而這次合資格券商，會較8月中市場傳出的首批十間券商更多。

跨境理財通是大陸與港澳資本市場互聯互通機制其中一個重要計畫，於2021年9月推出。

相較1.0版本，今年2月修訂的跨境理財通2.0不僅降低了投資者准入條件、提高了個人投資者額度，同時還拓寬了業務試點範圍。

將有助於大灣區民眾透過理財通買進港股。

大陸十一長假期間，港股首日大漲，3日回調，雖稍有波動，但後兩日漲幅均在2%左右。恒生指數7日收漲1.6%，報收23,099.78點，創2022年2月以來新高。

A股紅火，牽動港股在十一假期前成交升至港幣5,058億元的歷來新高，梁鳳儀指出，香港交易所有剩餘容量（excess cpacity）處理更高交易流量，「再多些都可以處理」。「不論成交是5,000億或1,000億元，證監都一如既往以穿透式監察，確保市場有序進行。」她說。

梁鳳儀表示，執法行動除了打擊「唱高散貨」騙局，也會特別留意股份股權高度集中並發警告，讓指數公司因應相關警告，而決定是否將其納入指數。

對於沙烏地阿拉伯9月已批准首檔投資於香港上市股票的基金在當地上市。

梁鳳儀指出，期望該檔ETF在本月底前掛牌買賣，至於第二隻同樣追蹤香港股票的ETF亦在籌備當中。

香港財政司司長陳茂波6日在網誌中指出，大陸官方多項挺經濟政策，加上美聯準會降息，讓港陸市場具吸引力，投資者對後市審慎樂觀，將推動不少公司加快在港上市進程，其中包括不少科創企業。

此外，陳茂波聲稱月底將率領包括金融界與科創界的代表團前往中東進行推介。