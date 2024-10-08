深圳房市 黃金周買氣噴發

大陸一線城市在十一長假前相繼宣布房市新政，帶動十一長假期間看房熱潮，其中，深圳新房成交量增近十倍最為驚人。

南方日報報導，房產經紀平台「樂有家」研究中心數據顯示，9月30日至10月6日，即新政發布一周內，僅樂有家深圳門店的新房成交量就比去年同期增長979%。其中，10月1日，深圳全市新房成交量超過600間，是近三年罕見。

樂有家高級市場研究經理蔣飄表示，根據深圳門店的統計數據，十一期間新房的看房成交轉化率由9月的2%，提升至12%，換言之100批看新房的客戶中，有12批客戶成交，轉化率創新高。本輪房市新政對「剛需」及豪宅類客群均有激勵，多個新房項目火爆，新房市場單日成交額最高或超過人民幣3億元（約新台幣13.5億元）。

在二手房（中古屋）市場方面，9月30日至10月6日，成交量年增298%。其中，10月1日單日成交量較9月日均上漲120%，刷新2021年2月以來最高點。

值得注意的是，在本輪房市新政刺激下，改善及豪宅客群積極入市，總價人民幣800萬元至1,000萬元的改善型房源，及1,000萬元以上的豪宅型房源成交占比均呈現上升態勢，漲幅達2至3個百分點。

樂有家門店數據顯示，二手看房成交率由3.5%提升至7.4%，客戶決策速度明顯加快，信心回升明顯；二手房議價率（談價空間）由最高時的12%縮小至8%，業主心態有所變化。

在北京，9月30日調整房市限購政策後，十一長假期間，北京二手房看房量、交易量均出現大幅增長。

據大陸住建部公布的數據顯示，十一期間北京二手房帶看量較去年同期增加104.1%。

北京某房產仲介經紀人劉秋景表示，10月1日當天他們店就簽約四單。他們原計畫十一期間1日至3日休息，但受新政策影響，門店此前接待的客戶中，不少以前還在猶豫的現在紛紛決定簽約，所以這幾天他們都在加班。

十一黃金周這一周，門店的帶看量達到39組，比前一周增加15組。

北京此次新政策規定，非北京戶籍家庭購買五環內住房的，社保或個稅繳納年限改為「購房之日前連續繳納滿三年及以上」；購買五環外住房的，改為「購房之日前連續繳納滿二年及以上」。對年輕購房群體而言，政策吸引力還是比較大的。

劉秋景表示，新政發布後，買家的意願比較強，入手比較快，剛需客戶入市更迅速了，購房者的購房信心更足。