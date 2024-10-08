人行連五月未增持黃金

經濟日報／ 大陸中心／綜合報導

中國人民銀行（大陸央行）昨（7）日公布，截至9月底，中國大陸黃金儲備為7,280萬盎司，和4月底相同，已經連續五個月未增持黃金。此前，大陸央行曾連續18個月增持黃金。

另外，大陸國家外匯管理局昨天還公布，截至9月底，中國大陸外匯存底達3兆3,163.67億美元，較8月底的3兆2,882.15億美元增加281.52億美元，升幅為0.86%。這也是大陸外匯存底時隔九年再度站上3.3兆美元關口。

大陸國家外匯管理局表示，受主要經濟體央行貨幣政策及預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。

大陸國家外匯管理局稱，中國大陸經濟運行總體平穩、穩中有進，經濟韌性強、潛力大等有利條件沒有改變，將繼續為外匯存底規模保持基本穩定提供支撐。

民生銀行首席經濟學家溫彬分析，美國聯準會9月首次降息，將聯邦基金利率目標區間下調2碼，超出市場預期，與此同時，日央行、歐央行維持政策利率不變，美國與其他主要發達國家之間利差收窄，推動美元指數走弱、全球資產價格整體上漲。

澎湃新聞指出，9月人民幣對美元匯率延續升值勢頭。整個9月，人民幣對美元即期匯率累計上漲725個基點，升幅達1.02%。9月人民幣對美元中間價累計調升1,050個基點，升幅更超過1.47%。

外匯 黃金

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