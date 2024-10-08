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大陸車市拚「銀十」 加碼送優惠

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

今年以來大陸車市深陷「價格戰」，在大陸官方以舊換新補貼政策下，疊加十一假期，車市正加碼優惠迎「銀十」，並衝刺第4季業績，大陸部分地區在期間舉辦車展，車企也在長假間加大優惠力度。而合資品牌銷售壓力大，因此只能以價換量。

央視報導稱，大陸十一期間多地舉辦車展，汽車消費在十一假期迎來了一波熱潮，在新能源車與以舊換新政策引領下，助推了消費者購車熱情。比如天津市商務局特意制定了汽車置換政策，津南區也特別推出人民幣400萬元的消費券。

汽車經銷商乘長假期間推出優惠，第一財經報導，北京某汽車城內，有多家4S店推出國慶購車優惠活動：一家廣汽豐田4S店推出置換補貼最高人民幣3.5萬元等促銷活動，長安汽車4S店部分車型最高補貼6.5萬元。東風本田4S店推出了特價車活動，還推出了超長分期付款等金融方案。

今年以來車市整體較為疲軟，多月銷量年增率下降，汽車廠家和終端大力促銷，價格戰從未停止。

人民幣 北京 車展

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