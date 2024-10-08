拼多多旗下跨境電商平台Temu打低價牌 App用戶將超車亞馬遜

大陸知名電商拼多多旗下的Temu應用程式下載量預計今年能超過全球電商巨頭亞馬遜。美國SensorTower的數據指出，截至8月，Temu的應用程序的用戶數量在主要電商平台中位列第三，已達到亞馬遜用戶數量的91%。Temu用戶數預計年內就可能超過已創立30年的亞馬遜。

據Global Wireless Solutions（GWS）的數據顯示，到2024年6月，Temu的美國用戶每天使用應用程序的時間將達到23分鐘，遠遠超過亞馬遜的11分鐘和Shein的12分鐘。這意味用戶停留在Temu平台時間上更長。

Temu模式特色

Temu收獲了高下載量以外，也成功拉長客戶花在其平台的時間，增加用戶的黏著度。為何Temu能受青睞？最直接的原因在於這平台真的「太便宜了！」，低價策略成功吸引各地消費者。

日本讀賣新聞報導，兵庫縣一名50多歲的男性警官因為沈迷於Temu的「砍一刀」活動（邀其它人幫忙砍價），強迫自己的21名下屬，給自己助力「砍一刀」，只為得到一件禮物。該男警官解釋自己之所以這樣做，是因為Temu的東西「很便宜」，所以想介紹給大家。

探究Temu低價策略有二：一方面銷售大量非品牌商品，盡可能減少中間流通環節，抑制價格上漲；另一方面通過利用各地對低價商品的免稅政策，在向海外出口時，它能以幾乎原價的方式將大陸低價商品送到海外消費者手中。