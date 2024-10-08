陸股開市 發改委再釋利多…專家看好「開盤即收盤」

今天是大陸十一長假結束後陸股恢復交易首日，是否能延續假期前漲勢受矚目。由於大陸股民信心大增，多家券商假期間停休為民眾開戶，日均申請量較往日提高四倍。此外，大陸發改委主任鄭柵潔今天將召開記者會，說明官方「一攬子」增量政策，外界預料再放政策利多，持續做多股市。

大陸官方9月24日推出強力救市措施後，大陸股市開啟狂飆模式，直至9月30日，「十一」長假前最後一個交易日，陸股全天成交量近人民幣2.6兆元，創歷史新高；上證指數累積漲幅超過21%，來到3,336點。有大陸股民甚至喊出不想放假，想要乘勝追擊。

陸股十一長假後開盤看點

因此長假期間，大陸股民開戶熱情仍高漲，民生證券相關負責人透露，假期間日均開戶申請量較往日提高四倍，客戶諮詢量增長逾三倍，當中不乏沉寂已久來電查詢帳號及重置密碼的客戶。國金證券假期間預約開戶數量則較過往一個月增長1.5倍。

對此，上海證券交易所今日起延長接受「指定交易申報」指令時間，增量五分鐘。證券時報分析，此舉是方便新增開戶的指定交易申報、提高效率，這也是假期內開戶量暴增的應對之策。

目前市場普遍唱好大陸股市。大陸知名經濟學者、前恒大集團首席經濟學家任澤平日前在微博發文預言，收假後A股「開盤即收盤，可以早早下班。所以節前內部建議持股過節。」陸媒解讀，任澤平預測A股在今日開盤將全部封死漲停板，直接收盤。

彭博報導，高盛將大陸股票評級上調至「超配」，主要受惠於大陸政府採取「果斷的政策措施」而帶來的估值改善。

高盛分析師預測，在近期強勁反彈後，如果當局能落實刺激政策，陸股還有15%至20%的上漲空間。花旗亦將大陸消費股與房地產股評級分別上調為增持與中性。

值得關注的是，大陸國務院新聞辦今天上午10時將舉行新聞發布會，由發改委主任鄭柵潔和副主任劉蘇社、趙辰昕、李春臨、鄭備介紹「系統落實一攬子增量政策 紥實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好」有關情況，似有意複製9月24日人行、金監總局、證監會連袂推出金融刺激政策，隨後推升陸股狂飆之勢。