京滬十一假期消費強強滾 北京重點商圈客流量躍升

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸十一長假劃下句點。 （取自澎湃新聞）
大陸十一長假劃下句點。 （取自澎湃新聞）

大陸十一長假劃下句點，大陸兩大一線城市昨（7）日晚間發布消費成績單，北京全市60個重點商圈客流量4,573萬人次，年增19.7%，此外百貨、超市等重點監測業態實現銷售額人民幣70.6億元（約新台幣317億元）；上海全市線上線下消費人民幣676億元（約新台幣3,042億元），年增3.2%。

北京市文化和旅遊局公布資料顯示，十一長假期間，北京共接待遊客2,159.6萬人次，年增18.35%；旅遊總收入達到人民幣268.8億元，年增11.6%，人次及金額雙雙創下歷史新高。

京滬十一假期消費概況
京滬十一假期消費概況

新華社報導，北京市多個主題活動推動消費氛圍，比如西城區推出「金融街論壇購物季」，朝陽區「花園節」匯聚百餘家商戶打造綜合性市集等。銀聯商務數據顯示，假日期間祥雲小鎮商圈、西單金融街商圈、雙井商圈消費金額較去年同期分別增長7倍、2.7倍、1.7倍。

家電以舊換新方面，北京市重點支持的電冰箱、洗衣機等八類家電商品，假日期間訂單約6萬台。京東平台「北京專場」惠享補貼，蘇寧、聯想等企業開展多重補貼疊加，小米「家電煥新季」提供專項補貼等服務。

此外，假日期間，北京全市已開票營業性演出313台1,580場。銀聯商務數據顯示，假日期間全市服務消費金額、人次分別較去年同期增長13.2%、22.3%。

而上海消費市場也呈現活躍狀態，據東方網引述消費市場大數據實驗室（上海）數據顯示，36個重點商圈進店線下客流總量達到3,449萬人次，年增9.8%，25個商圈客流實現增長，淮海中路、真如、北外灘等16個商圈客流年增超10%。

在家電以舊換新部分，大陸官方八大品類家電補貼日均銷售人民幣5,407萬元，較節前增長140.0%。上海市家居、家裝、適老產品補貼日均銷售2314萬元，較節前增長228.7%。

在餐飲消費方面，受到補貼政策助力，消費直線上升。上海市政府日前通過服務消費券發放方案，決定自9月28日開始面向餐飲、住宿、電影、體育等四個領域發放「樂·上海」服務消費券，分批發放。

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