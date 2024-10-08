上海創業擔保貸款 放寬申請條件

上海市人力資源和社會保障局6日發布，上海推動創業擔保貸款政策落地增效，放寬創業擔保貸款申請條件，並將創業擔保貸款額度上限調整至500萬元（人民幣，下同）。

中新社報導，滬人社部門透露，6月以來，上海市財政局、上海市人社局等對《上海市創業擔保貸款實施辦法》進行修訂。新政聚焦創業者最關心的融資難問題，充分發揮創業擔保貸款「造血式」扶創業促就業功能。

具體來看，《辦法》提高創業擔保貸款額度上限，創業組織創業擔保貸款額度從不超過300萬元提高到不超過400萬元，對符合上海市產業發展方向的先導產業和重點產業的創業組織，創業擔保貸款額度上限提高至500萬元。

同時，《辦法》適當放寬創業擔保貸款申請條件，允許上海35歲及以下青年大學生在未清償消費貸等其他類貸款情況下，申請個人創業擔保貸款；加大對重點就業群體的扶持力度，對退役軍人、青年大學生、城鎮登記失業人員、就業困難人員等重點群體創業並申請個人創業擔保貸款的，免於吸納就業要求；對於重點就業群體合夥創業的，可根據合夥創業人數適當提高貸款額度。

據統計，今年以來上海已發放創業擔保貸款約580筆，金額約13.27億元，發放創業擔保貸款利息補貼約380筆，金額約1489.82萬元。