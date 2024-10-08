林語堂故鄉 台灣團隊打造大師藝術

「林語堂難忘家鄉，在書中常回憶故鄉的山水，所以我們這裡的鄉建鄉創項目，將其文學底蘊及鄉愁眷戀融入空間設計。」在林語堂故里阪仔鎮的花山溪邊上，台灣社區規畫師、廈門海峽城鄉發展基金會理事長李佩珍和台灣團隊商量加快建造形似煙斗型的建築內部細節。

中新社報導，來自台灣宜蘭的社區規畫師李佩珍，自2014年以來一直在廈門從事鄉村改造工作，投身大陸鄉村振興事業。2023年，她帶領台灣鄉建鄉創團隊來到林語堂故鄉——福建省漳州市平和縣阪仔鎮寶南村。

「兩岸共同的林語堂文化，成為此次合作的橋梁。」李佩珍說，得知林語堂項目後，便主動去對接，希望在此打造「語堂情」韻味文旅產業。

李佩珍團隊參與的項目共4個，涵蓋平和縣三個鎮四個村莊。林語堂相關項目便為其中之一，預計2025年底完工，計畫總投資300多萬元人民幣，改造建築面積約1481平方公尺。

李佩珍將以林語堂所用煙斗為造型的建築用林語堂哲學著作《生活的藝術》命名。她說，項目是對原有建築的重新整修，未大拆大建，目的是激活閒置空間，為村莊帶來造血的能力。

「『生活的藝術』共4層空間，每層功能都不同。」據李佩珍介紹，第一層融入林語堂文化設計文創區和咖啡廳；第二層是展廳、會議室，展示2021年以來台灣團隊在平和參與的19個村鄉建鄉創成果；第三層是免費辦公區，提供給閩台交流合作團隊，希望讓交流迸發靈感火花；第四層及屋頂天台作露天茶吧，為年輕人提供打卡景點等。

從2014年首次「登陸」來到廈門，再到漳州平和，帶著崇敬和熱愛而來的李佩珍說，這是冥冥之中的緣分。「我在台灣就讀的大學在台北陽明山上，林語堂在台灣的住處也在此，上學常路過。很喜歡林語堂的文學作品和改編電視劇，對書中描述的漳州土樓、小吃、景致十分嚮往。」李佩珍提及希望接下這一項目的緣由。