傳奇瑞汽車部門擬赴港上市 估值或超70億美元

外電稱奇瑞控股正在考慮使其汽車部門在香港上市，估值可能達到約71億美元（約人民幣500億元），較去年底時的市傳人民幣1,500億元估值，削減三分之二。但該消息未獲奇瑞汽車官方回應。

彭博7日報導，奇瑞正在尋求銀行的支持，以幫助進行公司的首次公開募股（IPO），目前討論仍在繼續，IPO 的具體規模等細節可能會有所變動。

奇瑞汽車成立於1997年，是中國最大的汽車出口商。值得注意的是，奇瑞汽車是少數未上市的汽車製造商之一。奇瑞集團業務涉及金融和房地產等領域，而汽車部門是重要資產之一。

事實上，奇瑞汽車很早就傳出要上市，但過程坎坷。據21世紀經濟報導不完全統計，奇瑞汽車已經在2006年、2009年、2012年、2016年分別被曝公司或關聯資方推出上市計劃。但由於種種原因，計畫逐一流產。近一次消息是，2023年12月傳出IDG資本正與奇瑞控股接觸收購股權，估值為人民幣1,500億元，同時奇瑞控股計劃最快於2024年遞交IPO申請。但至今也未有明確進展。

中汽協先前公布數據，今年上半年奇瑞以53.2萬輛的整車出口量，反超上汽集團成為出口銷冠。和2023年同期相比，奇瑞年增 10.14%。而大陸銷冠比亞迪上半年出口量落在20萬到30萬輛間，還不及奇瑞的一半。

奇瑞長期以來持續尋求在包括歐洲、亞洲在內的全球範圍擴展生產設施。在亞洲區域部分，奇瑞計劃2025年底前在越南啟動一座投資8億美元的工廠的第一階段大規模生產；歐洲部分則計劃設立子公司，直接向英國、德國和法國的客戶銷售車輛。但由於歐盟擬對來自中國的電動車徵收關稅，奇瑞已將其電動車生產在歐洲計劃推遲了一年。

奇瑞控股集團9月銷售汽車244,534輛，年增28.6%。其中，出口109,048 輛，年增20.6%；新能源車58,941 輛，年增183.4%。