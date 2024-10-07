快訊

北市南港信義等4區降雨至清晨 南湖大橋、南深橋水位漲

「阿土伯」縱橫股海替小股民請命 與郭台銘交好、曾讚迎娶曾馨瑩

中職／高宇杰再見安打送兄弟進總冠軍賽 獅猿先打挑戰賽

聽新聞
0:00 / 0:00

傳奇瑞汽車部門擬赴港上市 估值或超70億美元

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
外電稱奇瑞控股正在考慮使其汽車部門在香港上市，估值可能達到約71億美元。圖為位於安徽蕪湖的奇瑞汽車早前復工景象。（新華社）
外電稱奇瑞控股正在考慮使其汽車部門在香港上市，估值可能達到約71億美元。圖為位於安徽蕪湖的奇瑞汽車早前復工景象。（新華社）

外電稱奇瑞控股正在考慮使其汽車部門在香港上市，估值可能達到約71億美元（約人民幣500億元），較去年底時的市傳人民幣1,500億元估值，削減三分之二。但該消息未獲奇瑞汽車官方回應。

彭博7日報導，奇瑞正在尋求銀行的支持，以幫助進行公司的首次公開募股（IPO），目前討論仍在繼續，IPO 的具體規模等細節可能會有所變動。

奇瑞汽車成立於1997年，是中國最大的汽車出口商。值得注意的是，奇瑞汽車是少數未上市的汽車製造商之一。奇瑞集團業務涉及金融和房地產等領域，而汽車部門是重要資產之一。

事實上，奇瑞汽車很早就傳出要上市，但過程坎坷。據21世紀經濟報導不完全統計，奇瑞汽車已經在2006年、2009年、2012年、2016年分別被曝公司或關聯資方推出上市計劃。但由於種種原因，計畫逐一流產。近一次消息是，2023年12月傳出IDG資本正與奇瑞控股接觸收購股權，估值為人民幣1,500億元，同時奇瑞控股計劃最快於2024年遞交IPO申請。但至今也未有明確進展。

中汽協先前公布數據，今年上半年奇瑞以53.2萬輛的整車出口量，反超上汽集團成為出口銷冠。和2023年同期相比，奇瑞年增 10.14%。而大陸銷冠比亞迪上半年出口量落在20萬到30萬輛間，還不及奇瑞的一半。

奇瑞長期以來持續尋求在包括歐洲、亞洲在內的全球範圍擴展生產設施。在亞洲區域部分，奇瑞計劃2025年底前在越南啟動一座投資8億美元的工廠的第一階段大規模生產；歐洲部分則計劃設立子公司，直接向英國、德國和法國的客戶銷售車輛。但由於歐盟擬對來自中國的電動車徵收關稅，奇瑞已將其電動車生產在歐洲計劃推遲了一年。

奇瑞控股集團9月銷售汽車244,534輛，年增28.6%。其中，出口109,048 輛，年增20.6%；新能源車58,941 輛，年增183.4%。

IPO 人民幣 電動

延伸閱讀

寧波電動車撞柵欄直衝醫院急診室 網友：這是緊急急診吧？

和泰車推bZ4X電動車 限量50台、優惠價155萬元

Volkswagen將停止Polo車系歐洲生產 專注於新款電動SUV

需求低迷的後果，Toyota持續放緩電動車政策實行腳步！

相關新聞

傳奇瑞汽車部門擬赴港上市 估值或超70億美元

外電稱奇瑞控股正在考慮使其汽車部門在香港上市，估值可能達到約71億美元（約人民幣500億元），較去年底時的市傳人民幣1,...

外資：陸股漲勢能否延續 取決於中國政策細節

陸股在中國官方政策激勵下暴漲，明天恢復交易的走勢更受矚目。有外資分析，要想維持漲勢，投資人需要看到中國政府提供振興計劃的...

傳上海業主跳樓價4640萬元賣樓炒A股 女兒爆料父偷偷賣2層樓入市

陸媒《極目新聞》報導，近日大陸樓市政策利好不斷，股票也天天飄紅，一批人賣掉房子，準備進股市。另一批人，剛從股市中套現準備入手房子。現在兩批人同時出現了。

港股高位徘徊 陸股明天開市成焦點

香港股市今天在高位徘徊，有分析指出，目前投資者正等待中國大陸股市明天開市的情況，以及中國國家發展改革委員會明早記者會的內...

中式婚禮回歸北京 商機數千億

「愛我華夏，禮樂隆興。三書六禮，國風浩蕩。兩姓聯姻，五世其昌。」司儀完顏思允登上舞台，又一場中式婚禮開始了。這是完顏思允...

陸前8月社會物流225兆 同比增長5.4%

中國物流與採購聯合會5日發布數據顯示，今年1月至8月，大陸全國社會物流總額225.0兆元（人民幣，下同），按可比價格計算...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。