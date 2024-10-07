外資：陸股漲勢能否延續 取決於中國政策細節

陸股在中國官方政策激勵下暴漲，明天恢復交易的走勢更受矚目。有外資分析，要想維持漲勢，投資人需要看到中國政府提供振興計劃的更多細節，因為各界仍懷疑官方能否阻止已形成的經濟惡性循環，且擔憂目前提出的措施對解決問題幫助不大。

有外國分析師直指，只要中國政府「做的比人們想像的要多」，就會對經濟成長和股價產生積極影響。

華爾街日報引用巴隆週刊（Barron's）文章指出，陸股明天將恢復交易，投資人正靜觀中國政府鼓勵民眾增加消費的承諾，是否在「十一」長假確實體現，以及承諾能否在假期過後引發更多變化。

文章直指，儘管陸股大幅走高，基金經理人和經濟學家仍質疑，中國政府能否阻止已經形成的經濟惡性循環。其中一個擔憂是，中國政府正在提出的措施，包括大規模的刺激支出，對解決阻礙中國中長期經濟成長前景、且越來越多的結構性挑戰，可能幫助不大。

彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute forInternational Economics）資深研究員勒夫利（MaryLovely）4日表示，中國這波激勵措施是「我們一直在等待的訊號，表明他們明白經濟正處於危險的邊緣」，中共高層已關注到通貨緊縮問題，且明白通貨緊縮會導致負面循環。

極地資本（Polar Capital）新興市場團隊負責人諾德凱（Jorry Noeddekaer）直指，中國普通消費者和民營企業已不再像以前那樣，相信中共和總書記習近平「總能為他們做正確的事」。但如今，中國正向民營企業伸出援手，並試圖明確「底線在哪裡」。

經濟諮詢公司Macrolens負責人麥卡錫（BrianMcCarthy）表示，中國振興經濟的細節，需要「符合預期」，而這預期正在上升。而中國官方應會推出人民幣5兆至10兆元（約新台幣22.5兆至45兆元）的刺激計劃，更有可能為地方政府籌資而推出2兆至3兆美元（約新台幣64.4兆至96.6兆元）的債券。

麥卡錫指出，中國若推出上述一攬子計劃，可能需要啟動大型基建工程，而中國本已試圖擺脫這種依賴。這樣的轉變，將形同習近平公開承認，為擺脫既有成長模式所做的努力「正在失敗」。

美中貿易全國委員會（US-China Business Council）會長艾倫（Craig Allen）認為，啟動結構性改革，建立社會安全網，像是調高養老金、為中國農村提供醫療健康保障服務或建立失業保險等措施，將會受到歡迎，並促使中國家庭動用他們巨額儲蓄。今年上半年，中國住戶存款一舉增加人民幣9.27兆元。

文章提到，一些國際投資者對中國未來面臨的挑戰憂心忡忡。隨著失業人數不斷增加、物價下跌，中國消費者和企業的信心繼續惡化，房市陷入了持續低迷。房地產在中國家庭財富所占比重高達70%。

投資機構Wasatch首席投資經理克瑞希南（AjayKrishnan）直指，中國政府日前宣布新一波刺激措施時，他正在造訪中國，對中國企業「如此消沉」感到震驚，「它們毫無熱情」。中國政府希望重燃企業信心，但不知道能否實現，「人們就是不消費，對前景和就業也不樂觀」。

這篇文章提到，觀察人士正在密切關注中國的一些指標，例如新屋購買量、信貸成長及消費指數的走勢，以評估中國官方的努力是否真正取得了成效。

文章最後引述佳富凱研究（Gavekal Research）中國研究主管白安儒（Andrew Batson）看法指出，「只要中國政府做得比人們想像的要多，就會對經濟增長和股價產生積極影響」，「我們不需要中國解決所有問題，就會增加中國資產配置」。