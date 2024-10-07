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傳上海業主跳樓價4640萬元賣樓炒A股 女兒爆料父偷偷賣2層樓入市

香港01／ 撰文：許祺安
10月2日，位於深圳龍華區某樓盤的售樓現場。（廣州日報）
10月2日，位於深圳龍華區某樓盤的售樓現場。（廣州日報）

陸媒《極目新聞》報導，近日大陸樓市政策利好不斷，股票也天天飄紅，一批人賣掉房子，準備進股市。另一批人，剛從股市中套現準備入手房子。現在兩批人同時出現了。

杭州有人套現買樓

據《極目新聞》10月3日報導，杭州購房者周女士表示，前幾天在股市里賺了點錢，剛套現了一部分，準備為家裏置換房子。另外一部分則繼續放在股市里，「再博一博」。

周女士想置換房子已經有半年了，直到這輪樓市政策出現，她覺得該出手了。「雞蛋不能同時放在一個籃子裏，最近看中一套還不錯的房子，一直在和銷售人員談『優惠』。政策出來後，銷售說再不買就要被別人訂走了，那我想想，乾脆買吧。」

周女士說，她的朋友中，也有暫緩買房計劃，把準備好的首付款投入股市的人，「朋友說自己要求不高，把首付款炒成全款，就滿足了。」

網傳有人賣房炒股

國慶假期前9月24日至27日，大陸A股連續4天全線放量大漲，迎來近幾年來難得牛市，9月30日節前最後一個交易日全天成交量超過2.6萬億元（約新台幣10兆4千億元）人民幣。

社交媒體上也不斷傳出有網民賣樓炒股的消息，有中介發文指一名上海業主的房估值在1250萬（約新台幣5000萬元）人民幣左右，但客戶願意以砸盤價1150萬（約新台幣4640萬元）出售，只求盡快套出現金流以入股市；甚至還有網友發文稱是「人生第一次玩股票」「賣掉上海靜安一套房無腦衝」。

也有網友對此表示擔心，她在小紅書發帖表示，自己的父親偷偷賣了2套房入市了，現在阻止還來得及嗎？不過就有網友在評論區回覆稱：「此時不搏何時搏，人生難得幾回搏」「妳父親要發了」。

延伸閱讀：

A股爆升／民生證券：日均開戶申請量較往日高4倍 90後00後佔逾半

內地著名經濟學家任澤平：預計A股周二開盤即收盤 可以早早下班

文章授權轉載自《香港01》

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